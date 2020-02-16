Netflix借宮崎駿反擊 21套經典影片本月上架 迎戰Disney+

資料來源：CNBC

Netflix的歐亞、拉美、非洲及中東市場，將把2003年獲頒奧斯卡最佳動畫片的《千與千尋》，以及《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》等吉卜力工作室大片陸續上架，提供28種字幕及20種配音。業界人士表示，Netflix是要趁Disney+在3月向國際市場擴張前，加強在海外市場的影片陣容。Netflix最近還獲得《寵物小精靈》（Pokemon， 又譯寶可夢 ） 的一些版權，讓《寶可夢劇場版：超夢夢反擊戰 EVOLUTION》在本月底上架。

提供28種字幕20種配音

自迪士尼決心建立串流媒體以來，以往向Netflix授權的多套動畫片，包括《優獸大都會》（Zootopia）及《魔海奇緣》（Moana）等已無法在Netflix平台觀看，促使Netflix另覓出路。Netflix近期宣傳的影片內容，愈來愈多涉及動畫影片。例如Netflix首部原創動畫《克勞斯：聖誕節的秘密》（Klaus）就是由《壞蛋掌門人》（Despicable Me）共同創作者Sergio Pablos執導，前者最近獲得奧斯卡最佳動畫片提名，儘管最終敗給迪士尼動畫片《反斗奇兵4》（Toy Story 4）。

Netflix的數據顯示，《克勞斯：聖誕節的秘密》上架第一個月就在全球吸引約3000萬戶收看，很多觀眾更重複觀看。此外，Netflix也購入了康城影展首部拿下「國際影評人周評審團大獎.」的法國動畫片《隻手探險》（J'ai perdu mon corps）的播映權。

推出多部自家原創動畫

Netflix內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）透露，第二季上架的動畫電影還包括Netflix第二套原創動畫《威樂比這一家》（The Willoughbys）。此片由《美食風球2》（Cloudy with a Chance of Meatballs 2）導演Kris Pearn製作。此外，第四季還會推出迪士尼大師基恩（Glen Keane）執導的動畫音樂劇《飛奔去月球》（Over the Moon）。基恩曾參與製作迪士尼動畫《美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》、《風中奇緣》及《泰山》等，被喻為「迪士尼傳奇」。基恩憑執導NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant） 自傳式動畫片《Dear Basketball》，在2018年獲頒發奧斯卡「最佳動畫短片」。

在原創動畫領域強勢出擊的Netflix，暫時仍與迪士尼有一段距離。例如迪士尼的《魔雪奇緣2》（Frozen 2）在全球票房收入超過14億美元，而《反斗奇兵4》的全球票房收入也超過10億美元，兩部動畫片均打入2019年全球票房10大電影之列。

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