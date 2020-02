Netflix借宮崎駿反擊 21套經典影片本月上架 迎戰Disney+

資料來源:CNBC

Netflix的歐亞、拉美、非洲及中東市場,將把2003年獲頒奧斯卡最佳動畫片的《千與千尋》,以及《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》等吉卜力工作室大片陸續上架,提供28種字幕及20種配音。業界人士表示,Netflix是要趁Disney+在3月向國際市場擴張前,加強在海外市場的影片陣容。Netflix最近還獲得《寵物小精靈》(Pokemon, 又譯寶可夢 ) 的一些版權,讓《寶可夢劇場版:超夢夢反擊戰 EVOLUTION》在本月底上架。

自迪士尼決心建立串流媒體以來,以往向Netflix授權的多套動畫片,包括《優獸大都會》(Zootopia)及《魔海奇緣》(Moana)等已無法在Netflix平台觀看,促使Netflix另覓出路。Netflix近期宣傳的影片內容,愈來愈多涉及動畫影片。例如Netflix首部原創動畫《克勞斯:聖誕節的秘密》(Klaus)就是由《壞蛋掌門人》(Despicable Me)共同創作者Sergio Pablos執導,前者最近獲得奧斯卡最佳動畫片提名,儘管最終敗給迪士尼動畫片《反斗奇兵4》(Toy Story 4)。

Netflix的數據顯示,《克勞斯:聖誕節的秘密》上架第一個月就在全球吸引約3000萬戶收看,很多觀眾更重複觀看。此外,Netflix也購入了康城影展首部拿下「國際影評人周評審團大獎.」的法國動畫片《隻手探險》(J'ai perdu mon corps)的播映權。

Netflix內容總監薩蘭多斯(Ted Sarandos)透露,第二季上架的動畫電影還包括Netflix第二套原創動畫《威樂比這一家》(The Willoughbys)。此片由《美食風球2》(Cloudy with a Chance of Meatballs 2)導演Kris Pearn製作。此外,第四季還會推出迪士尼大師基恩(Glen Keane)執導的動畫音樂劇《飛奔去月球》(Over the Moon)。基恩曾參與製作迪士尼動畫《美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》、《風中奇緣》及《泰山》等,被喻為「迪士尼傳奇」。基恩憑執導NBA傳奇球星高比拜仁(Kobe Bryant) 自傳式動畫片《Dear Basketball》,在2018年獲頒發奧斯卡「最佳動畫短片」。

在原創動畫領域強勢出擊的Netflix,暫時仍與迪士尼有一段距離。例如迪士尼的《魔雪奇緣2》(Frozen 2)在全球票房收入超過14億美元,而《反斗奇兵4》的全球票房收入也超過10億美元,兩部動畫片均打入2019年全球票房10大電影之列。

