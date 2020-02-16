索羅斯翻兜阿里 上季大掃科網股

同時增持fb及Alphabet

索羅斯的公司是在2月12日提交13-F季度申報，反映他對投資科網股情有獨鍾，在去年第四季同時購買阿里、facebook及Alphabet及英偉達各9.46萬股、9.66萬股、1.48萬股及4.18萬股，分別涉值2006.5萬美元、1982.7萬美元、1982.3萬美元及983.6萬美元。索羅斯早年已涉足阿里股份投資，並曾在2015年出售3.7億美元阿里股份，時隔多年他再購入，引起市場不少猜測。

老虎環球申報減持阿里

此外，索羅斯的公司在季內最大手筆的投資為購入25萬個SPDR金ETF（2840）在美國上市的單位，涉值3572.5萬美元。隨着金價上升，該投資已增值152.5萬美元。索老旗下公司增持阿里同時，反而老虎環球去年在第四季出貨，減持426.76萬股阿里股份，尚餘阿里持股涉值7.46億美元，轉購入244.8萬股Paypal，涉值2.65億美元。