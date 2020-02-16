渤海銀行向中證監申港上市

一級資本充足率8.61% 僅高監管要求

中國經濟近年放緩，銀行面臨信貸質素壓力，銀行需預留資本作撥備和清理，渤海銀行2018年的不良貸款率按年上升0.1個百分點至1.84%，但與此同時銀行需要維持貸款增長扶助經濟，也要耗用資本。雖然渤海銀行一級資本充足比率去年增加至8.61%，但與監管要求的8.5%其實只有一線之差，可見渤海銀行急需補充資本。

渤海銀行為中國12間全國股份制商業銀行，其中未上市的3家銀行之一，另一家是早前獲中央匯金等機構出資拯救的恒豐銀行，已計劃在5年內上市。截至去年底，渣打持有渤海銀行19.99%股權，最大股東為國企天津泰達，持股25%。

此外，其他城商行亦申請上市集資，新疆匯和銀行在1月19日向港交所提交上市申請，用於鞏固資本基礎，以支持業務的可持續增長。一級資本充足率去年9月底為14.5%，遠高於監管要求，但不良貸款率由2016年的1.11%，2018年急升至2.57%，至去年9月底仍為2.28%。另外截至1月中，已有16家中小型銀行正申請在A股上市。