騰訊沽空額224億 1個月新高

翻查證監會的累計沽空歷史紀錄顯示，騰訊自去年10月25日見累計沽空175.59億元近年低位後，再度累積倉位，到今年2月7日重見224億元過去1個月高位。該股股價亦自去年10月30日見半年低位316.2元後反覆上升至今。這反映市場正對借入該股沽空、補貨，及持有該股借予沽空者用作收息的需求持續上升。回顧騰訊股價於2018年1月23日見474.56元歷史高位時，同年1月26日其累計沽空高達506.8億元，到該股於10月尾插到251.18元低位，緊接在11月2日的累計沽空額大降至只有235.53億元，反映投資者完成補空倉，並對借入該股沽空及收息的需求同步大降。

持貨人借出一手 每月可收息138元

據本報了解，現時在市場沽空該股的利息成本約8.25厘，每手100股每日借貨成本約9.5元；至於持股人借貨給投資者沽空理論上收息可達4厘，若持續參與相關借貨活動，持貨人每手騰訊每月可收息138元，比每年從每手騰訊收股息100元「和味」。

匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，參與騰訊沽空者在股價愈升愈高時要補空倉，因此出現沽空愈多，股價愈升。隨着此前阿里巴巴（9988）上市後大升，投資者重新在騰訊建好倉，自然幫助騰訊股價重新推高。