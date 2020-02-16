內銀逾5370億信貸支援企業抗疫

人行：準備允許不良貸款增加

梁濤表示，銀保監通過推動銀行調整區域融資政策、內部資金轉移定價、績效考核辦法等措施，加強支持受疫情影響嚴重地區，要求對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅游等行業，和受疫情影響暫時遇到困難的小微企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。

企業出現問題，或影響銀行的資產質素，人民銀行副行長范一飛表示，已有準備允許不良貸款增加，不過現時總體不良貸款比例較低，相對全球各個國家而言，可調整餘地比較大，相信能夠穩妥地應對好這個問題。梁濤指出，銀行經營環境受不可抗力影響發生突然變化，會面臨着監管指標達標的壓力，銀保監作為監管部門，會對受疫情影響較大、較為嚴重地區的銀行，適當地提高監管容忍度，在監管指標達標上給予一定寬限期，或者在監管措施上作出靈活安排。

將針對通脹及時採措施

中國1月份通脹按年升至5.4%，市場關注工廠停產令及後通脹進一步上升。范一飛表示，由於復工復產需要一定過程，在需求或其他方面都對價格穩定帶來一定壓力。

人行沒有改變貨幣保持穩健的政策，會針對通脹問題及時採取調整措施，相信絕對不會出現大規模通脹。