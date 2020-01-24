美股標指新高 夜期低水逾200點 分析：匯控周二業績左右後市

明報記者 歐陽偉昉

道指上周五下跌0.09%，收報29,398點，標普500指數上升0.18%，收報3380點，納指上升0.2%，收報9731點，三大指數皆連升第二周，標普及納指同創新新高。CNBC報道，白宮正考慮向年收入不超過20萬美元的美國人，投資美股的首1萬美元提供稅務減免，收市前提振美股走勢。資金流入防守股份，標普500指數的地產和公用股行業指數分別上升1.1%和0.65%，金價每盎司亦升7美元，收報1584美元。另外，科技股指數上升0.49%，英偉達（ Nvidia）業績好過預期，周五升7%。

業績勝預期 英偉達升7%

克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特預計，中國和亞洲首季的經濟數據將更為疲弱，可能會波及美國經濟首季經濟，影響程度和持續時間還有待觀察，不過他指美國經濟仍然處於良好狀態。NovaPoint首席投資官Joseph Sroka認為，疫情對經濟的真正影響仍是未知數，公司業績能否令股市持續上升，影響比短線消息更大。

資金流出中概股，美國證交所文件顯示，電動車股蔚來已被原來第三大股東高瓴資本沽清持股，周五跌6.45%。電商股微跌，京東跌0.1%，唯品會跌0.28%，阿里巴巴（9988）美股跌0.33%，約比本港收市低約0.82%。

高瓴「清貨」 蔚來大跌6.5％

恒指夜期上周五開市時已失守27,700點，美股開市後跌幅擴大，收報27,589點，跌0.59%，低水227點。ADR港股比例指數報27,702點，跌0.41%，本周二中午公布業績的匯控（0005）ADR折合報58.94港元，比本港收市低1.19%，建行（0939）ADR折合報6.46港元，比港股低收0.73%。

騰訊（0700）ADR折合報413.99港元，比港股低收0.24%，跌幅相對輕微。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，匯控和恒生（0011）將於周二公布全年業績，市場擔心業績較預期為差，加上疫情尚未過去，除騰訊外其他行業表現較為一般。恒指近期以區間上落為主，周初有機會出現調整。