區內新盤多 租金回報逾3厘

丰匯實用呎租約30元

全數提供402個單位的丰匯，戶型由1房到3房，實用面積較大，由362至745方呎不等。香港置業分行營業經理張志豪表示，丰匯2座中層Ｄ室，實用598方呎，3房間隔，早前以2萬元獲區內客承租，呎租約33元，低市價約一成。業主2014年4月608.7萬元買入，現租金回報約3.9厘。

另海柏匯則提供161個實用面積183至286方呎的開放式或1房單位，比較適合單身人士。香港置業高級聯席董事張仲賢稱，海柏匯最新一宗租務成交為中層A室，開放式間隔，實用面積207方呎，業主以約1.2萬元放租約3個月，最終以1.1萬元租出，實用呎租約53.1元。業主於2019年6月以約423萬元購入上述單位，現享租金回報約3.1厘。

二手成交交面，利嘉閣分區董事余文偉透露，海柏匯低層A室，實用面積207方呎，為開放式間隔，以410萬元沽出，實呎約19,807元。原業主於2016年5月以約302.7萬元購入，持貨3年多帳面獲利107.3萬元或35%。

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