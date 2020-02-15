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經濟
2020年2月15日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
TVB去年本業僅微利 預警虧損增 2018年蝕2億 星美債3.3億餘值料難收回
李寶安：今年情况較金融海嘯更差
鬆綁消息頻傳 內房物管股本周勁升
小型股炒口罩概念半日散水 個別高位跌六成
屈臣氏實名賣口罩 高峰期149萬人輪候
青海省投債權人中環示威 指有關聯公司逼低價贖回
雲頂太興中高層齊減薪
李小加：阿里入港股通是「好事」
花絮：疫情下上市儀式嘉賓少 口罩配香檳
中國智能手機首季銷量 研究機構料跌逾兩成
舜宇手機鏡頭 1月出貨按年增33%
微軟780億元國防合約遭喊停 亞馬遜入稟 質疑特朗普干預遴選
輝達季績佳 股價逼歷史高位
波音拖累 美1月工業生產遜預期
消息：「行山六子」被警告 可能遭扣花紅
屯馬線通車 沿線3盤單日吸金近2億 一手市場昨沽10伙 屯馬線盤佔一半
啟德睇樓量昨倍升 區內本月租賃活躍
「唐宮」鄰居1.9億沽 持貨5年實蝕900萬
CCL三大指數4連升 9個月首見
嘉里黃竹坑站2期 批建2幢最高30層住宅
尖沙嘴厚福街舖10月跌租三成
陸振球：疫情下的創造性破壞
周末睇樓好去處
WEST PARK 遠眺海景 現樓吸客
鄰近V Walk商場 配套齊備
區內新盤多 租金回報逾3厘
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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TVB去年本業僅微利 預警虧損增 2018年蝕2億 星美債3.3億餘值料難收回
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