嘉里黃竹坑站2期 批建2幢最高30層住宅

信置油塘項目

建2幢35層高住宅

獲批圖則的住宅項目，其中包括嘉里（0683）及信置（0083）發展的港鐵黃竹坑站2期項目，獲批建2幢住宅大樓，分別25及30層高（於3層平台之上），提供約600伙，總樓面約52.83萬方呎。另信置及資策（0497）合作的港鐵油塘通風樓項目亦獲批則，獲准建2幢35層高（於7層平台之上）住宅大樓，總樓面約37.18萬方呎，另項目設1幢3層高通風建築。

另長實（1113）去年以逾22億元完成補地價的油塘東源街5號項目，獲批建3幢26至29層高住宅大廈，總樓面約30.48萬方呎；而九龍灣前啟德大廈項目，獲准於4層平台及2層地庫上興建2幢34層高大廈，住宅共涉46.88萬方呎，另設5.76萬方商用樓面，總樓面約52.65萬方呎。恒地（0012）灣仔活道1號，獲准重建1幢26層高商住物業，住宅33741方呎，而商業部分約2287方呎。至於非住宅物業方面，億京旗下荃灣沙咀道37至43號地盤，則獲准建於3層地庫上興建1幢20層高商廈，涉及13.83萬方呎。