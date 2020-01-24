「唐宮」鄰居1.9億沽 持貨5年實蝕900萬

市場消息指，毗鄰前政務司長唐英年住所「唐宮」的九龍塘約道3號，原叫價2.5億元，最新減價6000萬元至1.9億元售出，若以地盤面積約6113方呎，地積比0.6倍計，可建樓面3667方呎計，每方呎樓面地價達51,813元。原業主2015年以1.8億元購入，雖然帳面獲利約1000萬元，但扣除釐印及佣金等使費，料實蝕約900萬元，為市場罕見的市區屋地「明賺實蝕」個案。資料顯示，原業主當年購入屋地後，曾4度向財務公司借貸，最新一次於2018年9月，由中國建信信貸有限公司承造3000萬元二按。

富豪海灣劈價2800萬 實蝕800萬

另富豪海灣一間實用約3034方呎C型單號屋，2018年初曾叫價9500萬元放售，最新減價至約6700萬元沽出，累減2800萬元或近三成，實呎22,083元。原業主2015年7200萬元購入，持貨約5年，帳面蝕500萬元，若連同使費在內，料實蝕超過800萬元或11%。

東涌富婆2250萬沽尚御 實蝕兩成

此外，市場亦有消息指出，2010年斥超過1.56億元連購尚御多伙的「東涌富婆」唐穎耀，現持有的九龍塘尚御1座低層D室，實用1614方呎，以2250萬元售出，實呎13,940元。

資料顯示，唐穎耀於2010年以2728.7萬元購入該單位，現帳面蝕約478.7萬元，若連同使費，料實蝕約620萬元或近23%。

環海．東岸持貨4年多損手逾30萬

有半新盤買家「明嫌實蝕」。利嘉閣分行經理黃旨焌指出，紅磡環海．東岸1A座高層實用329方呎E室，1房間隔，以668萬元沽出，實呎20,304元。原業主2015年10月一手660萬元購入，帳面雖賺8萬元，惟扣除稅項及佣金等雜費，估計原業主倒蝕約30萬元離場。