啟德睇樓量昨倍升 區內本月租賃活躍

代理亦指，雖然區內本月租賃活躍，但租金暫未受屯馬線通車刺激。中原地產副區域營業經理陳智欣則指出，本月啟德區私樓租務成交暢旺，至今暫錄40宗，比上月同期上升31%，而當中啟德1號（II）佔9宗或23%，最新租賃成交為3座高層A室，實用547方呎，兩房連儲物房間隔，享東南望開揚景致，以月租1.95萬元獲承租，實用呎租35.6元，月租稍低於市價2%。他指出，業主於2017年以約1041.4萬元購入單位，現可享租金回報2.2厘。

代理料未來區內平均呎租逾65元

另於去年9月入伙的OASIS KAI TAK，新近亦錄租務成交，有關單位為5座低層D室，屬實用364方呎1房，最新以1.55萬元獲承租，實用呎租42.6元，屬市價成交。業主於2017年以約652萬元一手買入單位，租金回報2.9厘。

此外，美聯區域聯席董事何家豪預期，隨着屯馬線1期通車後，個別優質單位樓價年內可望升約一成；租務市場方面，啟德私樓平均實用呎租介乎50至55元，預計未來平均實用呎租金可達65元或以上水平。