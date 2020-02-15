屯馬線通車 沿線3盤單日吸金近2億 一手市場昨沽10伙 屯馬線盤佔一半

明報記者 林可為

新盤市場本月持續受疫情影響，發展商均沒有展開大型銷售活動，主要是透過招標開售旗下餘貨，而3個受惠於屯馬線1期通車效應的現樓項目，昨合共售出5伙，其中單一成交價最高為新地（0016）馬鞍山雲海別墅，透過招標以逾7959萬元、售出實用3109方呎Jasmine Avenue 2號洋房，實呎2.56萬元。

雲海別墅近8000萬再沽1伙

成交紀錄冊顯示，買家採先住後付計劃，最長獲1830日、即5年特長成交期，但若於720日完成交易可獲3%回贈。項目去年底開售以來累售43幢洋房、估計套現27億元。新地副董事總經理雷霆表示，屯馬線貫通九龍及新界東、西兩地，必定可為雲海住戶帶來無比方便，項目現餘少量餘貨，對準買家將更具吸引力。

中信泰富馬鞍山峻源，亦透過招標昨售出2伙實用1185及1193方呎3房戶，成交價2026萬至2300萬元、實呎1.69萬至1.94萬元。峻源自早前開放現樓示範單位後，2月至今累沽11伙，令項目去年9月開售至今累售單位增至近50伙。

OASIS連沽2伙 實呎逾2.5萬

至於最「食正」屯馬線效應的新盤，為會德豐（0020）啟德OASIS KAI TAK，昨新一輪推出20伙（其中10伙招標），售出最少2個低座D座、實用同為639方呎的3房戶，以買家享盡最高14.5%折扣計，折實價逾1630萬和1621萬元，實呎均逾2.5萬元，買家可獲最長1088日成交期。會德豐地產常務董事黃光耀承認，OASIS KAI TAK是次重推主要是因應屯馬線1期通車。

其他新盤方面，英皇（0163）屯門小欖珀居，透過招標售出12號屋，實用2784方呎3房間隔，花園及天台面積分別2097方呎及928方呎，另附設泳池，成交價7330萬元、實呎2.63萬元；珀居2018年開售至今累售13幢洋房，套現逾12億元，僅餘1幢洋房待售。

興勝創建（0896）深水埗現樓WEST PARK，則以633.75萬元售出8樓實用333方呎C室1房戶，實呎1.9萬元；項目上月至今累售13伙，套現8370萬元。