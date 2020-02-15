消息：「行山六子」被警告 可能遭扣花紅

恒生發言人昨天回覆查詢時話，早前已就相關事件作回應，再沒有補充。本周初恒生已表示，會按內部程序同指引嚴正處理。

恒生銀行對MT要求多多，除咗要有強烈「自我激勵、追求卓越嘅動力」，仲要成為一個合作、開放同正直嘅榜樣。今次行山六子成功化身反面教材，恒生決定發出警告信，意味佢哋今次「Best WFH activity」將會記錄在案，作為日後評估嘅根據。

另外，匯豐及恒生下星期二公布業績後，應會宣布今年加人工同花紅金額，行山六子相信喺當日獲通知花紅剩番幾多，如果有的話。

行山六子早前上載到Instagram的照片標上「Best WFH activity（最佳的在家辦公活動）」、「人在野」等字句，有網民笑言，可以將work from home（在家工作）簡寫WFH的詮釋改成work from hill（在山工作）。

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[小琴密語]