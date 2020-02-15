輝達季績佳 股價逼歷史高位

輝達表示，中國疫情的影響難以估計，預期疫情將會令截至4月當前財季的銷售額減少1億美元。不過輝達樂觀預期當前財季的收入將達30億美元，高於分析師預期。根據輝達呈交監管部門的文件，輝達上一財年在華銷售額約佔其總銷售額24%。

業界：疫情減半導體需求逾10%

雖然市場憂慮疫情可能影響科技公司在中國的供應鏈，但晶片製造商迄今未受到太大影響，原因是電腦生產商及電子零件供應商等客戶通常提前幾個月下訂單。但業內人士表示，本季起可能會感受疫情的衝擊。券商Northland Securities預測，半導體需求將按季下滑10%至20%，並在今年稍後緩慢復蘇。

輝達稱，疫情的影響未必很嚴重，因為許多輝達產品的生產來自台灣。中國內地大量地區處於隔離狀况，也意味更多人在家玩遊戲。內地市場佔了輝達遊戲業務的三分之一。輝達對與騰訊合作開發雲遊戲服務感到高興，但遊戲行業過渡至雲端將相當漫長。

內地市場佔輝達遊戲業務1/3

遊戲相關業務是輝達最大的收入來源。任天堂的Switch遊戲機使用的都是輝達晶片。任天堂稱，去年最後3個月Switch設備的銷量為1081萬部。隨着AI日趨重要，亞馬遜、Google等雲計算公司都使用輝達晶片，助其數據中心業務收入按年增長43%至9.68億美元創新高。

上季利潤激增，某程度反映輝達上一年同期的疲弱表現。當時輝達面對加密貨幣市場暴跌的影響。其圖形處理器適合解決加密貨幣挖掘中的複雜數學計算，2018年仍然火爆的加密貨幣市場，推動了對這種晶片的需求，但之後該市場轉弱導致相關需求停滯。

（華爾街日報）

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