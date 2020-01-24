微軟780億元國防合約遭喊停 亞馬遜入稟 質疑特朗普干預遴選

涉事的合約原定於周五展開，以推展「聯合企業國防基建項目」（JEDI），提供軍用級人工智能雲計算系統，由遠程服務器網絡儲存及處理軍事機密。由於美軍大多電腦設備可追溯至1980至90年代，急需進行系統升級及現代化。亞馬遜最終大熱倒灶，被微軟搶走合同，繼而於11月興訟投訴遴選不公，質疑美國總統特朗普（Donald Trump）從中干預。亞馬遜及微軟股價早段變化不大。

亞馬遜須繳3.28億元擔保

法官坎貝爾-史密斯（Patricia Campbell-Smith）頒布臨時禁令後，未有公開暫停合約的理據，要待本月底才會商定哪些內容可以公開。法官已命令亞馬遜在下周四前準備4200萬美元（約3.28億港元）的擔保，用以賠償一旦臨時禁令被證明是錯誤頒布所造成的損失。

亞馬遜的入稟狀稱，美國國防部的決定充斥「嚴重錯誤」，是特朗普施加「不當壓力」的結果。亞馬遜質疑授予合約的過程「存在嚴重的缺陷」，批評特朗普多次公開及暗中攻擊亞馬遜，令亞馬遜無法取得合約，打擊其創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。貝索斯經營的《華盛頓郵報》，經常批評特朗普政府。

五角大樓失望 斥阻現代化

亞馬遜現尋求法院批准傳召特朗普及美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）出庭作證。美國國防部對臨時禁令感到失望，否認遴選過程存在偏見，認為亞馬遜興訟不必要地延遲了國防部的現代化策略，妨礙美軍提升一些逼切需要的能力，估計JEDI合約每拖延1個月，就會帶來500萬至700萬美元的財政損失。微軟稱，有信心可保留合約。

市場調查機構Canalys的最新數據顯示，2019年全球雲計算基礎設施支出達到1071億美元，按年增長37.6%。亞馬遜雲端服務（AWS）去年第四季在全球的市場份額為32.4%，較2018年同期跌約1個百分點。微軟Azure雲端服務在第四季的全球市場份額則增至17.6%，較18年同期增長3.1個百分點，反映亞馬遜的優勢正收窄。

fb推Hobbi 被指抄Pinterest

此外，facebook被指抄襲圖片分享軟件Pinterest，推出新軟件Hobbi，助用戶紀錄烹飪、烘焙、手工製作及健身等過程。該軟件針對不同的興趣愛好者，將不同項目的照片整理，存入收藏夾內，以便用戶按時序追蹤進度。這軟件沒有提供分享到社交媒體的選項，但完成某個項目後可在Hobbi建立視頻。暫未清楚Hobbi會否融入facebook的產品組合。

（綜合報道）

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