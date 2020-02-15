中國智能手機首季銷量 研究機構料跌逾兩成

華為佔六成 首當其衝

Counterpoint分析師Tanga Flora認為，華為佔內地手機銷量約六成以上，疫情下華為將首當其衝，其他內地品牌OPPO和Vivo同樣依賴線下銷售渠道，所以受到的影響會較大，而小米（1810）、OnePlus及Realme銷售影響或會更小，因為它們將以線上為中心，並面向海外市場。

Counterpoint 研究總監Tom Kang估計，中國商業活動或要再過兩個月才能完全恢復正常，預計2020年首季及次季，中國以至全球智能手機市場都會出現負增長。報告預計，疫情會影響上半年新手機發布，原因是內地工廠尚未完全復工，大多數電子製造商在2月10日起重新運作，但生產進度緩慢，預計2月底才能恢復滿負荷運行。

該機構表示，考慮到部分智能手機品牌在武漢和湖北省設有工廠，有中國設備製造商開始面臨某些組件短缺，首季全球手機銷售或出現5％至6％負增長，而部分銷售額或會轉移到今年第三季度，預計今年全球智能手機市場銷量或會持平。