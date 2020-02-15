李小加：阿里入港股通是「好事」

指港交所詞典中沒有「禁止」

早前有外電報道指港滬深三所早已達成協議，不允第二上市兼不同投票權架構（「SWVR」）公司納入港股通。李小加昨日未有正面回應此協議是否確實存在，而是表示「凡是好事，都應該發生；凡是應該發生的，都一定會發生」。至於外界所指的阿里乃被「禁止」加入港股通，他回應表示港交所詞典中沒有「禁止」。

近期會計界亦掀起風波，核數師及上市公司會計師紛紛提出訴求，希望港交所可允許今年全年業績押後公布，惟交易所發出一次指引後，便再未有更新措施。李小加回應表示，業績事宜正交予上市科及證監會討論。他表示，交易所原則為令市場有序交易，即要有充足信息。他續指出，明白公司面對實際困難，但上市公司對此負有責任，希望可盡快找到臨時辦法。

武漢肺炎襲港，被問及疫情對港交所營運的影響，他表示，很多員工已在家辦公，交易模式日新月異，員工不需見面已能完成任務。新股市場方面，他認為，相信多數公司準備工作不受影響，如路演等受阻的部分，則對全局影響有限。

澳達昨首日掛牌，盤中一度高見0.345元，較招股價高38%，收市報0.255元，僅升2%，以收市價計，一手帳面僅賺50元，計及手續費或孖展息或需倒蝕。