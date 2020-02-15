雲頂太興中高層齊減薪

根據《GGR Asia》所得文件顯示，因為疫情影響，已經令到郵輪業務叫停，並且正尋求員工支持。減薪將由今年2月開始，直到12月止。助理經理級減薪20%、經理至助理副總裁則減薪35%，副總裁級或以上則減薪50%。

澳門美高梅酒店停業

另外，太興（6811）表示，集團全體執行董事及高級管理層由2月起自願減薪20%，為期三個月。集團並指出，將繼續加強成本控制措施，包括但不限於與業主商討減租，與供應商尋求最優惠的條款及加強送餐平台及外賣自取的服務。

此外，受到疫情影響，澳門不單叫停賭場運作15天，要到2月20日才有望恢復運作，當地更陸續有酒店隨之暫停營運。澳門旅遊局昨日公佈最新數據顯示，美高梅中國（2282）旗下澳門美高梅酒店昨天起暫停營業，該酒店有582間客房。現時暫停營業的三至五星酒店有10家，低星級酒店場所有18家，合共3700間客房，佔澳門酒店總供應3.8萬間客房的比例達9.73%。較早前當地亦公布，當地酒店上星期的入住率只有約16%。美高梅昨日收報11.72元，跌1.51%。