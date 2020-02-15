青海省投債權人中環示威 指有關聯公司逼低價贖回

明報記者

除刊登公開信，昨日下午5時亦有數名操普通話的債權人親到負責贖回事宜的中金公司位於中環IFC辦公室樓下派發傳單抗議。有債權人代表接受本報查詢表示，上周電話會議後，債權人之間自發組成群組，群組成員所持債券金額，粗略估計已佔8.5億美元的一半以上，而他們都不打算接受大折讓贖回債券的方案。

債權人代表：已去信港證監投訴

證監會回覆指不評論個別事件。本報向中金及青海省投查詢，惟至截稿前未有回覆。

由青海省國資委控股的青海省投，今年1月一筆2021年到期的3億美元債券未能依期付息，並觸發另外兩筆分別於今年及2021年到期的3億美元及2.5億美元債券交叉違約。及至上周三（5日），一家名為國臻國際的公司委託中金公司向三筆合共規模8.5億美元債券的持有人發出要約，分別以36.75美元收購兩隻明年到期、票面100美元面值的債券，及以41.19美元收購今年到期、相同面值的債券。而截至昨日，其中一隻2021年到期3億美元債價已跌至只有36美元左右（見附圖）。

斥考慮時間不足 違市場慣例

據昨日署名「青海省投海外債權人」的公開信，上星期五（7日）國臻國際曾與債權人舉行電話會議，但拒絕債權人提問，又強調公司「與青海省投無關聯關係」。但據香港公司註冊署資料，國臻國際是一家叫青海省發展投資（青海發展）的子公司，而青海發展為青海省國資委獨資持有，因此與青海省投存在事實上的關聯關係。

公開信還指控國臻國際指如不接受要約便血本無歸，又將要約期限設在下星期一（17日），令債權人實際考慮時間不足，做法有違市場慣例。

該代表指刊登公開信之前，債權人曾去信中金要求國臻國際延長要約期限，但中金回覆指對方無意改期。

該代表又表示，債權人還繼續從多個途徑申訴，包括諮詢律師意見，不排除在香港採取法律行動，亦有債權人向內地相關部門致函，及要求與青海省投直接對話，該代表強調青海省投至今未嘗與債權人接觸過，並表明如果事件沒法解決，債權人可能會選擇直接提出違約呈請。