屈臣氏實名賣口罩 高峰期149萬人輪候

本報曾向屈臣氏查詢，包括目前口罩存量、已登記3萬名市民往後能否再購口罩、往後會否繼續於網上及門店發售、以至會否經網上銷售其他抗疫產品及輪候系統設計等問題。集團回覆稱，明白近日顧客對口罩需求急增，會盡力從全球各地爭取更多供貨；有新消息會在網上發布。至於輪候系統是由集團內部科技團隊研發和製作，運用雲端技術處理，即使龐大流量也能夠暢順運作。屈臣氏今次限每人以1個手提電話及香港身分證號碼登記1次，毋須即時付款，當口罩抵港，會通知登記人士。值得留意的是，完成整個登記後，屈臣氏於專頁澄清，網上流傳冒充登記系統的後備網站，與公司無關。

永義4.8萬口罩 今起免費派

除長和系外，成立於2015年、永義國際（1218）旗下永義慈善基金會搜羅首批4.8萬個口罩。永義創辦人官永義指出，基金積極於市場上尋找口罩貨源，花上數星期時間於各地搜羅，今天起於公共屋邨之日間長者中心免費派發。

至於恒隆地產（0101）較早前宣布撥款1000萬元人民幣，成立「恒隆抗疫基金」，恒隆已撥出首筆款項，與香港基督教女青年會（女青）合作，購置2000套防疫及食品包，並由女青專業社工按需要及實際情况作專業評估，透過轄下各中心直接派發到最有需要的長者及基層家庭。