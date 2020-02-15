小型股炒口罩概念半日散水 個別高位跌六成

近日另3隻小型股在公布生產口罩後開市爆升，升幅最多是滿地科技（1400），周一收市後公布擬計劃在內地生產口罩原材料及成品，即使該行被入稟清盤正在重組，生產須政府有關部門批准，仍無阻翌日高開38%，10分鐘內累升4.8倍，但當日收市自高位下跌45%，至昨日收市已累跌59%。

分析：炒作非常短線 無貨者慎高追

威高國際（1173）在周三收市後公布已購入生產口罩機器，周四開市升257%；另建溢集團（0638）在周四開市前公布擬生產口罩的計劃，開市急升51%，但兩者在高開後回落，至昨日收市威高和建溢分別比高位累跌61%和27%。以上口罩概念股平時缺乏成交，在公告生產口罩後的開市日上午成交急升後，現時成交已幾乎回復平常的低水平。

光大新鴻基財富策略師溫傑指出，口罩生產量和盈利存在太多變數，當疫情淡化後口罩需求減少，但公司在那時候投資令供應增加，投資者亦明白並非必賺，因此這些投資主題非常短線，只有一個上午甚至一小時。這些股份平常成交疏落，資金追入令股價大幅上升，其實是「好睇唔好食」，無貨才追入的投資者需要小心。