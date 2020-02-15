鬆綁消息頻傳 內房物管股本周勁升

內房、物管再成市場熱捧對象，投行摩通亦發報告支持，認為雖然2月首兩周內房銷售非常緩慢，三十城銷售更按年跌九成，但引述開發商指出，正待情况穩定會快速重拾銷售。開發商更預期疫情在未來一至兩周見頂，經濟活動包括房地產銷售將重回正軌。

摩通：內房銷售料4月回復正常

摩通指出，開發商預期在此情况下，銷售可在6至8周內回復正常，該行料銷售增長將於4月回復正常，內房商無意下修其全年賣樓目標。該行指出，大型股中較喜好萬科（2202）、碧桂園（2007）；中型股為旭輝（0884）、新城（1030）、富力（2777）；小型股方面，中駿（1966）、美的（3990）、時代（1233）及奧園（3883）。

近期無錫、西安、南昌、南京等地發布支持房地產企業平穩經營，包括延長土地出讓金、稅款繳納限期、工期合同延期等，多地政府要求銀行不可盲目抽貸，支持房企穩定經營等政策。彭博報道，人行擬調整宏觀審慎評估體系中房地產信貸相關考核指標，不再細化考核按揭和開發貸款等具體比例。

物管股挾着上周多個城市出台文件對物管公司補助，行業繼續強勢。當中佳兆業美好（2168）及奧園健康（3662）昨分別升9.3%及8.96%，兩者一周內分別升28.4%及27.03%。

恒指微升 夜期低水103點

大市方面，恒指昨早跟隨美股低開31點，其後反覆向上，最多曾升230點，高見27,960點，嘗試挑戰28,000點不果，最終收市升85點或0.31%，報27,815點。國指升28點至10,863點。全日主板成交金額957億元。總結全周恒指累升411點或1.5%。騰訊（0700）昨日回吐0.3%，收報415元。阿里巴巴（9988）績後跌1%，收報215元。恒指夜期至昨晚11時45分報27,713點，低水103點。