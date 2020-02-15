鬆綁消息頻傳 內房物管股本周勁升

【明報專訊】武漢肺炎嚴重打擊內地經濟活動，中央及地方政府出手穩經濟。房地產行業獲多項政府支持，包括發改委針對已取得外債備案登記的企業未能在有效期內發行外債，可延期6個月；人行亦擬微調放寬房地產信貸指標。消息刺激內房股走出銷情欠佳的頹勢，與強勢物管股表現標青，過去一周多隻內房累計升幅超過一成、物管股更普遍累升逾一成至兩成。
內房、物管再成市場熱捧對象，投行摩通亦發報告支持，認為雖然2月首兩周內房銷售非常緩慢，三十城銷售更按年跌九成，但引述開發商指出，正待情况穩定會快速重拾銷售。開發商更預期疫情在未來一至兩周見頂，經濟活動包括房地產銷售將重回正軌。
摩通：內房銷售料4月回復正常
摩通指出，開發商預期在此情况下，銷售可在6至8周內回復正常，該行料銷售增長將於4月回復正常，內房商無意下修其全年賣樓目標。該行指出，大型股中較喜好萬科（2202）、碧桂園（2007）；中型股為旭輝（0884）、新城（1030）、富力（2777）；小型股方面，中駿（1966）、美的（3990）、時代（1233）及奧園（3883）。
近期無錫、西安、南昌、南京等地發布支持房地產企業平穩經營，包括延長土地出讓金、稅款繳納限期、工期合同延期等，多地政府要求銀行不可盲目抽貸，支持房企穩定經營等政策。彭博報道，人行擬調整宏觀審慎評估體系中房地產信貸相關考核指標，不再細化考核按揭和開發貸款等具體比例。
物管股挾着上周多個城市出台文件對物管公司補助，行業繼續強勢。當中佳兆業美好（2168）及奧園健康（3662）昨分別升9.3%及8.96%，兩者一周內分別升28.4%及27.03%。
恒指微升 夜期低水103點
大市方面，恒指昨早跟隨美股低開31點，其後反覆向上，最多曾升230點，高見27,960點，嘗試挑戰28,000點不果，最終收市升85點或0.31%，報27,815點。國指升28點至10,863點。全日主板成交金額957億元。總結全周恒指累升411點或1.5%。騰訊（0700）昨日回吐0.3%，收報415元。阿里巴巴（9988）績後跌1%，收報215元。恒指夜期至昨晚11時45分報27,713點，低水103點。