TVB去年本業僅微利 預警虧損增 2018年蝕2億 星美債3.3億餘值料難收回

明報記者 陳偉燊

由於TVB在2019年度上半年度獲利2.13億元，隨着今次發出盈警及預期虧損超過1.99億元，即在半年內，虧損幅度多達4.12億元。就算撇除可能要就星美債券減值，意味TVB下半年基本業務虧損最少8200萬元。

擬入股TVB 徐敬：新公布不影響收購

擬接手購入前TVB主席陳國強手上股份、入股TVB新買家徐敬稱：「參與收購前已留意到TVB的2017、2018年度業績，星美債券投資已是公開秘密，已有心理準備。今次投資TVB非看一兩年，新的業績公布，不會影響收購，目前正爭取盡快向通訊局呈交資料。」TVB昨日發盈警後，股價再跌穿12元大關，收報11.92元，全日跌2.61%。星美昨晚公布，擬於2月28日審核2018年底止年度業績，並繼續停牌。

指去年6月社運 致廣告收入急跌

今次TVB發盈警，指去年6月社會運動，香港經濟及經營環境陷入逆境及全球市場存在不確定因素，導致廣告收入急速下跌，對香港電視廣播分部造成顯著負面影響，因此估計2019年度溢利淨額將會微薄。同時，集團表示，在2018年度因應在星美債券的投資，作出5億元減值後，帳面值尚餘3.3億元，但公司發現星美約5億元的可換股債券所涉及影院業務公司股權組成的抵押品成都潤運，原來內裏已有19家公司遭質押。去年8月曾聘用兩家財務機構尋求將手上的星美債券脫手，卻不得要領。星美本身尋求轉售成都潤運予姊妹公司星美文化（2366），亦未有進一步消息，反而今年初星美文化遭英皇證券（香港）申請委任臨時接管人獲批。

李寶安：星美戲院停開 雪上加霜

因應武漢疫情爆發，星美旗下影院業務已暫停營運，TVB表示，公司對星美的業務營運恢復能力持負面看法，因此預期透過將星美清盤可取回3.3億元的債券餘值之可能性不大，預料待核數師同意後，該批債券的公平值將減至極低水平。TVB執行董事兼行政總裁李寶安接受本報電話查詢時不諱言：「試過尋求出售星美債券，較難獲人洽購，現時星美的戲院停止營運，更雪上加霜。」