翠華創辦人發迹舖 傳9000萬易手

資料顯示，上述商舖由翠華創辦人蔡創波於1978年4月分別以200萬及220萬元購入，共涉420萬元，去年起低調放售，當時叫價1.1億元，多番議價後終以逾9000萬元成交，累減2000萬元或18%；原業主持貨近42年，帳面大賺8580萬元或20倍。翻查資料，蔡創波1967年創立翠華冰室，並於1977年在新蒲崗崇齡大廈開設翠華餐廳，及後蔡氏移民，翠華員工、即現時翠華主席李遠康等，以20多萬元接手經營至今。

W50單位700萬沽 5年蝕兩成

另土地註冊處顯示，黃竹坑商廈W50錄一宗蝕讓，單位為27樓2室，面積575方呎，於本月初以700萬元成交，呎價12,173元。原業主2014年8月818.3萬元一手購入，帳面蝕118.3萬元或14%，連同其他使費計，實蝕逾187萬元或23%。

御一空間獨立辦公室增按周結帳

此外，共享工作空間御一空間創辦人兼行政總裁陳恩德表示，新近引入人工智能視像機械人「Temi」，準租戶可透過視像方式參觀場地，同時為會員提供流動視像會議的服務。陳續指，受到疫症影響，本月原本預訂活動空間的活動幾近全部被取消或延期。另自本月6日起推出彈性租用獨立辦公室計劃，租用獨立辦公室租客可按周結帳，4周、即一個月收費低至6000元起，而可供租用的獨立辦公室最少20間，由2人（60方呎）至20人（800方呎）辦公室不等。