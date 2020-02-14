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海傲灣環海‧東岸推11伙招租

【明報專訊】武漢肺炎疫情嚴峻，令本月新盤銷情近乎癱瘓，部分發展商變陣將旗下現樓餘貨出租，其中九建（0034）油塘海傲灣、紅磡環海．東岸，合共推出11個實用面積300餘方呎的單位招租，月租1.48萬至1.98萬元不等，每呎叫租47至53元，與屋苑現時市價呎租相若。九建表示，目前樓市交投轉淡，因而將部分餘貨轉租。

九建市務及銷售總經理楊聰永表示，海傲灣及環海．東岸共65伙餘貨，目前推出11伙放租，當中海傲灣佔6伙、屬實用295至391方呎高層1房及2房戶，月租叫價1.48萬元起，呎租47至52元；環海．東岸推出5伙、屬實用322至375方呎高層1房戶，月租叫價1.71萬元起，呎租53元。楊續稱，現時新盤成交淡靜，加上東九龍私宅租務活躍，因而推出部分單位招租，與一手空置稅反而關係不大；項目另外54個餘貨暫時未有全部轉租計劃。

雖然整體一手交投淡靜，但個別豪宅仍錄成交，其中中信泰富馬鞍山峻源，透過招標再售出3伙第3座實用1185方呎3房戶，成交價1920萬至2193萬元、實呎1.62萬至1.85萬元，單日吸金6142萬元。

傲玟下周一推113伙招標

另嘉里（0683）何文田皓畋，新近透過招標以5880萬元（連車位），售出6座25樓實用1477方呎B室，實呎3.98萬元；成交紀錄冊顯示，買家最長可獲1138日、即約3年特長成交期，但須於720日分段繳付13%樓價，同時可享提早入住。此外，去年至今累售4伙、高銀集團負責銷售的何文田傲玟，下周一展開新一輪招標推出113伙，當中12伙屬複式及特色戶。

另內房中冶（1618）青山公路青龍頭逸璟．龍灣的撻大訂個案與日俱增，最新一宗為2座6樓實用429方呎C室，去年3月透過招標以612.7萬元售出，買家新近撻大訂料遭沒收10%訂金涉逾61萬元；項目2018年底開售至今累售80伙，撻大訂個案共16宗，比率為20%。

相關字詞﹕逸璟．龍灣 皓畋 峻源 環海．東岸 海傲灣

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