經濟

香港地產

永倫不足800萬沽海怡2房

【明報專訊】武漢肺炎疫情肆虐，再有投資者止賺離場。早前劈價放售多個單位的永倫集團，新近以低價沽出鴨脷洲海怡半島一個2房戶。市場消息指，海怡半島日前單日錄4宗成交，其中由永倫集團或有關人士持有的海怡半島2座中層C室，屬實用533方呎2房間隔，由去年叫價810萬元放盤，至踏入鼠年後減價15萬元或2%，新近經議價後，再減至790萬元成交，實呎14,822元。

麗港城3房跌穿900萬 半年新低

資料顯示，單位由已故收租王倫志炎或相關人士於1990年底以94.58萬元一手購入，持貨約29年，帳面獲利695.42萬元或7倍。上述成交屬屋苑自政府於去年10月公布放寬按保後，首宗成交價低於800萬元的單位，意味可承做最高九成按保。

至於同為大型藍籌屋苑的藍田麗港城，踏入2月中，終錄得本月首宗成交。利嘉閣分行經理郭麗娟表示，麗港城16座低層H室，實用面積748方呎，3房套間隔，原業主去年7月中以908萬放盤，在減價18萬元或約2%後，新近以890萬元成交，實呎11,898元，成交價為同類單位近半年新低。原業主2012年10月580萬元買入，持貨逾7年，帳面獲利310萬元或逾五成。另外，大坑單幢盤雋琚則在淡市中錄得屋苑首宗二手成交。利嘉閣高級分區經理梁啟豪指，雋琚低層B室，近日以1250萬元易手，單位實用558方呎，3房間隔，呎價約22,401元；原業主於兩個月前以1398萬元放售，後因應市況調整叫價，終減價148萬元或逾一成易手。原業主2016年3月1123萬元購入上址，持貨約4年，現帳面升值127萬元或11%。

上 / 下一篇新聞

莎莎裁數十人 海皇粥店減薪兩成 屢現減薪裁員 零售餐飲業重災
莎莎裁數十人 海皇粥店減薪兩成 屢現減薪裁員 零售餐飲業重災
海皇：非逼減薪 惟無共識或解約
海皇：非逼減薪 惟無共識或解約
花絮：郭少明未回應裁員 靠邱安儀解圍
花絮：郭少明未回應裁員 靠邱安儀解圍
阿里：疫情影響未明 料下季收入續放緩
阿里：疫情影響未明 料下季收入續放緩
無視Elliott壓力 孫正義無意減持阿里
無視Elliott壓力 孫正義無意減持阿里
金管局准彈性處理按揭年期 「還息不還本」客戶供樓上限可超30年
金管局准彈性處理按揭年期 「還息不還本」客戶供樓上限可超30年
電盈去年純利跌24% ViuTV虧損收窄
電盈去年純利跌24% ViuTV虧損收窄
青海省投債權人要求債券提早贖回
青海省投債權人要求債券提早贖回
標普予九巴A級信貸評級 展望穩定
標普予九巴A級信貸評級 展望穩定
A股7連升斷纜 港股終止兩連升
A股7連升斷纜 港股終止兩連升
中芯第四季賺6億 按年升兩倍
中芯第四季賺6億 按年升兩倍
鼠年首新股澳達 暗盤逆市飈三成
鼠年首新股澳達 暗盤逆市飈三成
疫情打擊 吉利1月銷售減三成 中汽協︰未完全反映疫情影響
疫情打擊 吉利1月銷售減三成 中汽協︰未完全反映疫情影響
網龍折讓一成抽水7.8億 失守配股價
網龍折讓一成抽水7.8億 失守配股價
美高梅中國上季收益增 符預期
美高梅中國上季收益增 符預期
星展香港去年純利創新高
星展香港去年純利創新高
Tesla批股集資最多179億 股神拍檔：永不買Tesla股票
Tesla批股集資最多179億 股神拍檔：永不買Tesla股票
與愛潑斯坦關係密切 巴克萊CEO受查
與愛潑斯坦關係密切 巴克萊CEO受查
廉價版iPhone 供應鏈料遷台生產
廉價版iPhone 供應鏈料遷台生產
張兆聰：穩增長增需求 建倉中國建材
張兆聰：穩增長增需求 建倉中國建材
黃智慧：香港電訊息率吸引
黃智慧：香港電訊息率吸引
力伍：抗疫與經濟 不可兼得
力伍：抗疫與經濟 不可兼得
技術取勝：統一企業8.4元具承接
技術取勝：統一企業8.4元具承接
盧駿匡：恒指見頂須看三件事
盧駿匡：恒指見頂須看三件事
劉思明：物管股吼碧桂園服務雅生活
劉思明：物管股吼碧桂園服務雅生活
周顯：炒股不炒樓難長久
周顯：炒股不炒樓難長久
譚新強：武漢應馬上進行 大規模COVID-19隨機測試
譚新強：武漢應馬上進行 大規模COVID-19隨機測試
湯文亮：派錢無助防疫
湯文亮：派錢無助防疫
房屋研究網站Domain：堪培拉布里斯班樓價跑贏全澳
房屋研究網站Domain：堪培拉布里斯班樓價跑贏全澳
上月BSD稅收新低 較高峰跌九成 DSD同破底 未反映疫情影響投資者入市
上月BSD稅收新低 較高峰跌九成 DSD同破底 未反映疫情影響投資者入市
凱帆軒2房月租1.6萬 兩年新低
凱帆軒2房月租1.6萬 兩年新低
海傲灣環海‧東岸推11伙招租
海傲灣環海‧東岸推11伙招租
翠華創辦人發迹舖 傳9000萬易手
翠華創辦人發迹舖 傳9000萬易手
天鑄車位638萬元沽 全港新紀錄
天鑄車位638萬元沽 全港新紀錄