永倫不足800萬沽海怡2房

麗港城3房跌穿900萬 半年新低

資料顯示，單位由已故收租王倫志炎或相關人士於1990年底以94.58萬元一手購入，持貨約29年，帳面獲利695.42萬元或7倍。上述成交屬屋苑自政府於去年10月公布放寬按保後，首宗成交價低於800萬元的單位，意味可承做最高九成按保。

至於同為大型藍籌屋苑的藍田麗港城，踏入2月中，終錄得本月首宗成交。利嘉閣分行經理郭麗娟表示，麗港城16座低層H室，實用面積748方呎，3房套間隔，原業主去年7月中以908萬放盤，在減價18萬元或約2%後，新近以890萬元成交，實呎11,898元，成交價為同類單位近半年新低。原業主2012年10月580萬元買入，持貨逾7年，帳面獲利310萬元或逾五成。另外，大坑單幢盤雋琚則在淡市中錄得屋苑首宗二手成交。利嘉閣高級分區經理梁啟豪指，雋琚低層B室，近日以1250萬元易手，單位實用558方呎，3房間隔，呎價約22,401元；原業主於兩個月前以1398萬元放售，後因應市況調整叫價，終減價148萬元或逾一成易手。原業主2016年3月1123萬元購入上址，持貨約4年，現帳面升值127萬元或11%。