上月BSD稅收新低 較高峰跌九成 DSD同破底 未反映疫情影響投資者入市

明報記者 林尚民

業界相信在武漢肺炎影響下，未來數月投資者或境外買家入市個案將續跌。稅務局最新公布，上月三大辣稅稅款，當中反映境外買家入市本港物業的BSD，涉及81宗，按月減少近15%，除連跌3個月外，亦為2016年2月錄得62宗以來的近4年新低，稅款金額涉1.994億元，較去年12月的2.179億元少8.5%，並為2014年有紀錄以來最少，更遠比2018年6月17.185億元的高峰大幅下挫88%。

三大辣稅僅涉逾8億同見新低

至於反映投資者入市的DSD，上月稅款同錄歷史低位。上月共有1257宗涉及DSD的交易，雖然宗數較去年12月1166宗多出7.8%，但當中涉及住宅的成交，就跌至177宗，按月少18.8%，並為有紀錄以來最少，而DSD交易宗數上升，主要受非住宅帶動，上月涉及DSD的非住宅成交有1080宗，比去年12月的948宗多出近14%。

DSD金額方面，由12月6.703億元下跌至上月6.006億元，按月少逾一成，較2017年12月39.864億元的高峰大跌83%，亦是2014年有紀錄以來最少（撇除2014年7月不足一個月的數據），當中涉及住宅部分達3.719億元，按月少12.5%，同為有紀錄以來最少。至於涉及非住宅的DSD金額則達2.287億元，按月減少6.7%。

業界料未來數月辣稅續跌

此外，上月涉及額外印花稅（SSD）的成交有34宗，涉及1920萬元稅款，按月分別升36%及75%。雖然SSD成交有所上升，不過，總計三大辣稅，上月共有1372宗成交，按月輕微上升約6.7%，但所涉稅款只有8.192億元，按月減少8.9%至歷史低位，較2018年6月55.682億元的高峰大跌85%。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受去年社會運動影響，加上季節性因素，令投資者及境外買家的成交大減，上月涉及BSD及DSD兩大辣稅的交投大挫，加上武漢肺炎殺入香港，投資者一向比用家更為敏感，境外買家亦不會在這段時間來港，故這兩類買家入市數字會比本地用家跌幅更大，相信在未來數月疫情完結前，上述兩大辣稅數字將會持續下跌。