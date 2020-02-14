經濟
龍彩霞 海外置業錦囊

投資策略

房屋研究網站Domain：堪培拉布里斯班樓價跑贏全澳

【明報專訊】澳洲經濟受到山火影響，澳元亦因而受壓。澳元兌美元曾跌至0.6660水平下方，創逾10年低位，當澳元下跌對準備投資當地物業的投資者屬好消息。澳元1月跌幅達5%，為2016年以來表現最差的月份。面對新冠狀病毒疫情，恐將抑制中國觀光客、以及增加對鐵礦石和煤等重要大宗商品需求的擔憂，令澳元及紐元均受創。澳洲房屋研究網站Domain認為，澳洲房地產市場經過2019年山火及中國經濟放慢而調整。該研究報告看好今明兩年澳洲地產，其中尤其看好堪培拉及布里斯班。

澳洲央行的季度經濟展望報告指，預計截至2020年6月的一年經濟增長率只達1.9%，低於早前預測的2.6%，並調低去年第4季經濟增長預測至2%。央行指，調低近期經濟增長預測以反映乾旱、大火及新型肺炎疫情。另外，失業率顯著上升才會進一步減息。不過，央行預計大火後的重建活動將帶動下半年經濟增長，加上隨著房價上升，亦會提振家庭財富及提升消費。央行預計，今年底經濟將加速至2.7%，明年底加快至3%。央行估計，至今年底失業率將維持在目前5.1%水平，明年底則降至4.9%，至2020年中期會輕微降至4.8%。

華僑永亨銀行發表報告指，中國疫情出現趨穩的迹象，風險情緒改善，為澳元提供支持。不過，美元走強，限制了澳元的上行幅度。短期內，澳元料維持好淡爭持的走勢，主要取決於市場風險情緒的變化。由於中國疫情對當地經濟前景的影響未明，市場估計澳儲行下半年存在較大的減息機會。

減息有利樓市振興經濟

Domain分析報告指出，澳洲政府為振興國內經濟，減息是其中之一途，事實上，澳洲央行貸款及負資產變化不大，同時再減息，有助澳洲房地產市場。相信澳洲房地產價格在上年經過調整後，2019年底已開始反彈，預期2020年及2021年會有溫和房價增長預測。Domain的最新房地產價格預測，該國人口增長穩定及低失業率有望支撐房地產價格的增長。新建房屋建設的放緩，新屋銷售量下跌及首次住房貸款存款計劃也是令樓價上升的因素。此外，抵押貸款的快速增長以及愈來愈多的人瀏覽房地產網站數據，市場入市情緒暢旺和買家需求的增加也將推高樓價。

經濟學家Wiltshire表示，這些指標應有助澳洲樓價下行減慢，「我們預計2020年澳洲樓價將增長2％至4％，單位價格將增長1％至3％。穆迪發布澳洲樓價預測報告，預計2020年悉尼和墨爾本將小幅上升。」而其中墨爾本的市場通常比悉尼落後六個月，因此，Domain預計價格在2020年不會出現大幅上升。

2019年墨爾本的房價和單價已從高峰分別下跌了11％和8％。房屋和公寓價格分別為約80萬美元和47萬美元。「布里斯班和昆士蘭州東南部樓價開始開始出現曙光，原因是布里斯班地理位置吸引移民移居當地，並且預計今年的年人口增長率將保持在1.75％。Domain預計布里斯班的房屋和公寓價格，將在未來六個月內觸底反彈。今年樓價預計將增長3％至5％，公寓將增長零至2％。」

今明兩年布里斯班樓價增長強勁

不過，投資者要留意隨著布里斯班的公寓需求下降，市場供應增加。自2018年下半年以來，布里斯班房價下跌了2％。單位價格比2016年的峰值下跌了約10％。惟布里斯班的樓價將在未來兩年內強勁增長。Domain分析報告預計，到2020年和2021年，該區樓價中位數將上升8％。在此之前，布里斯班的樓價在過去三年中僅上漲了5％。如果這些預測得以實現，那麼到2020年底，布里斯班的房屋中位價將首次達到60萬澳元，達到62萬澳元。

並預測布里斯班的公寓價格已經觸底，並將在未來兩年內出現溫和增長。布里斯班的中位數價格自2016年的峰值下跌近10％之後，預計到2020年將上升6％，然後到2021年將上升4％至6％。布里斯班的人口增長也將保持強勁，未來幾年人口將增長約2％。

珀斯樓價持平 阿德萊德將有增長

同時有不少基本因素表明，珀斯房地產市場將出現好轉，但抵押貸款的比率仍在上升，並且在長期的房價下跌之後，更多的家庭處於負資產狀態。

因此，Domain預計珀斯的房屋和單價將在春季觸底反彈，但今年樓價只會持平。珀斯在2019年樓價中位數約為52萬美元，比2014年的峰值低約15％，「在2020年，我們的研究表明珀斯價格反彈，但鑑於珀斯市場根深柢固的疲軟，我們預測房屋和單元房的價格僅溫和增長0至2％。但最看好地區為首都堪培拉，預計樓價將增長4％至6％。預計阿德萊德的樓價今年房價將增長1％至3％。」

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 海外置業錦囊]

相關字詞﹕昆士蘭 布里斯本 澳元

上 / 下一篇新聞

莎莎裁數十人 海皇粥店減薪兩成 屢現減薪裁員 零售餐飲業重災
莎莎裁數十人 海皇粥店減薪兩成 屢現減薪裁員 零售餐飲業重災
海皇：非逼減薪 惟無共識或解約
海皇：非逼減薪 惟無共識或解約
花絮：郭少明未回應裁員 靠邱安儀解圍
花絮：郭少明未回應裁員 靠邱安儀解圍
阿里：疫情影響未明 料下季收入續放緩
阿里：疫情影響未明 料下季收入續放緩
無視Elliott壓力 孫正義無意減持阿里
無視Elliott壓力 孫正義無意減持阿里
金管局准彈性處理按揭年期 「還息不還本」客戶供樓上限可超30年
金管局准彈性處理按揭年期 「還息不還本」客戶供樓上限可超30年
電盈去年純利跌24% ViuTV虧損收窄
電盈去年純利跌24% ViuTV虧損收窄
青海省投債權人要求債券提早贖回
青海省投債權人要求債券提早贖回
標普予九巴A級信貸評級 展望穩定
標普予九巴A級信貸評級 展望穩定
A股7連升斷纜 港股終止兩連升
A股7連升斷纜 港股終止兩連升
中芯第四季賺6億 按年升兩倍
中芯第四季賺6億 按年升兩倍
鼠年首新股澳達 暗盤逆市飈三成
鼠年首新股澳達 暗盤逆市飈三成
疫情打擊 吉利1月銷售減三成 中汽協︰未完全反映疫情影響
疫情打擊 吉利1月銷售減三成 中汽協︰未完全反映疫情影響
網龍折讓一成抽水7.8億 失守配股價
網龍折讓一成抽水7.8億 失守配股價
美高梅中國上季收益增 符預期
美高梅中國上季收益增 符預期
星展香港去年純利創新高
星展香港去年純利創新高
Tesla批股集資最多179億 股神拍檔：永不買Tesla股票
Tesla批股集資最多179億 股神拍檔：永不買Tesla股票
與愛潑斯坦關係密切 巴克萊CEO受查
與愛潑斯坦關係密切 巴克萊CEO受查
廉價版iPhone 供應鏈料遷台生產
廉價版iPhone 供應鏈料遷台生產
張兆聰：穩增長增需求 建倉中國建材
張兆聰：穩增長增需求 建倉中國建材
黃智慧：香港電訊息率吸引
黃智慧：香港電訊息率吸引
力伍：抗疫與經濟 不可兼得
力伍：抗疫與經濟 不可兼得
技術取勝：統一企業8.4元具承接
技術取勝：統一企業8.4元具承接
盧駿匡：恒指見頂須看三件事
盧駿匡：恒指見頂須看三件事
劉思明：物管股吼碧桂園服務雅生活
劉思明：物管股吼碧桂園服務雅生活
周顯：炒股不炒樓難長久
周顯：炒股不炒樓難長久
譚新強：武漢應馬上進行 大規模COVID-19隨機測試
譚新強：武漢應馬上進行 大規模COVID-19隨機測試
湯文亮：派錢無助防疫
湯文亮：派錢無助防疫
上月BSD稅收新低 較高峰跌九成 DSD同破底 未反映疫情影響投資者入市
上月BSD稅收新低 較高峰跌九成 DSD同破底 未反映疫情影響投資者入市
永倫不足800萬沽海怡2房
永倫不足800萬沽海怡2房
凱帆軒2房月租1.6萬 兩年新低
凱帆軒2房月租1.6萬 兩年新低
海傲灣環海‧東岸推11伙招租
海傲灣環海‧東岸推11伙招租
翠華創辦人發迹舖 傳9000萬易手
翠華創辦人發迹舖 傳9000萬易手
天鑄車位638萬元沽 全港新紀錄
天鑄車位638萬元沽 全港新紀錄