湯文亮：派錢無助防疫

我認為大家千祈唔好鬧他的父親，香港的政黨亦會這樣做，現在武漢疫情不斷升溫，令到香港經濟受損，有政黨提議每個市民派錢1萬元，這個做法與那位父親又有何分別？我支持政府做任何抗疫活動，包括買口罩、醫療保護衣，以及包機接回滯留在湖北省武漢市的香港人，補償有任何隔離營的社區居民，捐助武漢的醫療人員，但唔贊成政府派錢，每人派1萬元，如果老少都計就要700億元以上，再加上十億八億行政費，對疫情根本沒有幫助，點解會有政黨要求政府這樣做？

港人缺的不是錢是信心

我相信政府並不知道香港人缺什麼，其實，香港人不缺錢，甚至醫療藥物、口罩等亦不缺，糧油食品更加不用擔心。香港人最缺乏的是信心，大部分人對官員沒有信心，在求人不如求己下，唯有靠自己買口罩、消毒藥水、糧油食品等。如果政府能夠令到市民信服，所有有關疫情的醫療用品全部不缺，比派錢更實際。我唔怕老實講，派錢救災的確簡單，不過，就話畀市民知道政府根本唔識得怎樣救災，派1萬元只不過塞住大家把口。

昨日早上，我相信大家都嚇了一驚，湖北省的確認病例大幅增加，有某人話中央將臨牀診斷病例改為確診病例，所以大幅增加。不過，香港是一個金融城市，這樣的解釋不是太多人明白，我認為情况好似一家銀行，新接手的CEO會將不良貸款轉為壞帳，以後就算有增長都不會太大。其實，官場也是一樣，所以中央昨日公布上海市長應勇接替蔣超良出任湖北省委書記，王忠林接替馬國強出任武漢市委書記。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]