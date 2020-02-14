周顯：炒股不炒樓難長久

從之前炒醫療股時的氣氛看，現在市場仍好有錢，只是等緊一個潮流，一個概念，就可以大炒等炒，好像在1999年的炒科網股，以及在2004年的炒濠賭股。有一點大家需要注意，1999年的科網股和2004年的濠賭股，雖然短期都是泡沫，但是往後的故事告訴我們，原始的想法是正確的，科網和濠賭最終都變成了大潮流，只是過了幾年之後，泡沫爆破了，實質經濟才漲上去，大家已經輸清了而已。

倘樓價長跌 損財富效應

現時樓價開始下滑，當樓價下滑時，不排除有一個可能性，就是炒股不炒樓，好像1999年炒科網股時。不過炒股不炒樓的時間不會長，皆因大部分的財富都是來自房地產，地產市道長期下跌，就會損害到財富效應，這就是2000年後的狀况。

周一，和某位大哥吹水，講到武漢肺炎，他非常謹慎，防禦措施做到足。不過，就在當晚，他要去海王星的春茗，一共有幾百人食飯，而且還有不少大陸人。我說：「你不害怕嗎？」他說：「超哥的party，可以不去嗎？」

人在江湖，真的是身不由己呀！

最後講講，我的新作《逆權之戰》出版了，這是「逆權三部曲」的最終回，多得老友Henryporter，沒有他的合著，這三本書就不可能出版。我問他會不會寫一本講「疫權戰疫」的書，他還在考慮中。

[周顯 投資二三事]