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劉思明：物管股吼碧桂園服務雅生活

【明報專訊】港股強勢行業或股份繼續輪流炒作、調整，但整體回吐壓力不大，成交轉淡，短線有機會高位爭持。

恒指昨高開129點、高見27,953點回軟，早市跌至27,700點附近反彈，升至27,850點回試低位，尾市最多跌128點，收報27,730點，跌93點或0.34%；國指跌0.45%。大市成交1059億元，高於60天平均一成半。據《明報》港股數據庫，升跌比率47比53，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔半成多，大市好壞參半，並以牛皮為主。

東方教育走勢強 料區間頂部有阻力

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有超過六成下跌，農業及水務、公路鐵路、教育跌約1%表現已經最差。公路、教育有約兩成股份上升，越秀交通（1052）、東方教育（0667）逆市做好，近月則處於區間之內上落。東方教育日前升穿20天線後攀升，升上區間中位之上，走勢較強，料於區間頂部約17.2元會有阻力。

至於上升行業，內房及物管升1.51%，有超過九成股份上升，跑贏一眾行業；其他的升幅小於1%，燃氣供應、食物飲品分別升0.92%、0.76%，並只有約一半股份上升。地產及相關升0.56%，有八成股份上升，有超過一半股份高於行業，升勢相當全面。

融創龍湖金茂倘回吐 吸納首選

內房股繼續做好，惟代表大型內房的恒生內地地產指數，昨升至50天線遇到阻力，升勢或受阻；個別內房股融創（1918）、龍湖（0960）、金茂（0817）強勢，率先重上50天線，倘若有回吐，可視作吸納首選。

物管股氣勢如虹，龍頭碧桂園服務（6098）、雅生活（3319）先後發盈喜後，股價創新高，該兩股近10個交易日分別已累升兩成及三成，現價已相當2020年度預測市盈率37倍及26倍，反映今後3年盈利保持強勁增長，複合年增長或超過三成。碧桂園服務享有溢價，市况低迷時具防守力；目前行業炒得火勢，風險胃納高漲，雅生活表現更勝一籌，兩者依然首選，但要留意股價調整壓力。

金軟回落至10天線有支持

此外，個別強勢股輪流炒作，科網股騰訊（0700）、阿里健康（0241）強勢向上，小米（1810）、平安好醫生（1833）、中芯（0981）回勇。另一邊廂，金山軟件（3888）、教育股希望教育（1765）、日用品維達（3331）調整；金軟回落至10天線約26.5元料有支持，短線可設低收25元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕金山軟件 內房 雅生活 物管

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