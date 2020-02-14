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盧駿匡：恒指見頂須看三件事

【明報專訊】恒指反彈近兩星期後，開始接近27,900點的水平。然而，此水平剛好完全回補了1月29日的下跌裂口，同時是去年11月高位，亦即是前浪頂，技術上將會視為主要阻力。不過是否見頂還要看三件事情。

首先是短線市寬的走勢。執筆時（12日）仍未升至超買區，表示暫時沒有明顯的見頂訊號。第二是9日RSI的表現，據過往經驗見頂時多會升至70以上或呈現頂背馳，而暫時未現相關情况。即使以上情况都出現，都只是預示將會見頂回落。第三，要正式出現調整，必須有一個轉勢的信號，而這個訊號有機會是一個相對較大的下跌裂口，並且配合一支大陰燭。假如以上各種情况都出現後，調整多會隨即展開。

大陰燭後或有技術反彈

在大陰燭出現之後或有技術反彈，而這一個反彈在技術上可視為一個測試。如承接力不足，反彈將會結束，並再出現下破，亦即是做淡的關鍵水平。統計數據顯示，這是一種典型的利淡格局，後市多會有大調整，而下跌速度亦會加快，情况與1月下旬相似。因此，現階段尚未有以上的各種徵兆之前，不宜貿然做淡。

近日樓市開始出現減價潮，相信情况或會持續，料未來一兩季失業率將會急升，意味業主的供款能力或會受到影響。換言之，銀主盤有機會顯著增加。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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