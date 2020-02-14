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經濟
2020年2月14日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
莎莎裁數十人 海皇粥店減薪兩成 屢現減薪裁員 零售餐飲業重災
海皇：非逼減薪 惟無共識或解約
花絮：郭少明未回應裁員 靠邱安儀解圍
阿里：疫情影響未明 料下季收入續放緩
無視Elliott壓力 孫正義無意減持阿里
金管局准彈性處理按揭年期 「還息不還本」客戶供樓上限可超30年
電盈去年純利跌24% ViuTV虧損收窄
青海省投債權人要求債券提早贖回
標普予九巴A級信貸評級 展望穩定
A股7連升斷纜 港股終止兩連升
中芯第四季賺6億 按年升兩倍
鼠年首新股澳達 暗盤逆市飈三成
疫情打擊 吉利1月銷售減三成 中汽協︰未完全反映疫情影響
網龍折讓一成抽水7.8億 失守配股價
美高梅中國上季收益增 符預期
星展香港去年純利創新高
Tesla批股集資最多179億 股神拍檔：永不買Tesla股票
與愛潑斯坦關係密切 巴克萊CEO受查
廉價版iPhone 供應鏈料遷台生產
張兆聰：穩增長增需求 建倉中國建材
黃智慧：香港電訊息率吸引
力伍：抗疫與經濟 不可兼得
技術取勝：統一企業8.4元具承接
盧駿匡：恒指見頂須看三件事
劉思明：物管股吼碧桂園服務雅生活
周顯：炒股不炒樓難長久
譚新強：武漢應馬上進行 大規模COVID-19隨機測試
湯文亮：派錢無助防疫
房屋研究網站Domain：堪培拉布里斯班樓價跑贏全澳
上月BSD稅收新低 較高峰跌九成 DSD同破底 未反映疫情影響投資者入市
永倫不足800萬沽海怡2房
凱帆軒2房月租1.6萬 兩年新低
海傲灣環海‧東岸推11伙招租
翠華創辦人發迹舖 傳9000萬易手
天鑄車位638萬元沽 全港新紀錄
技術取勝：統一企業8.4元具承接
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【明報專訊】網龍宜守22元支持（圖）
旭輝短線上望6.5元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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