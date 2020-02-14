力伍：抗疫與經濟 不可兼得

企業復工之路艱難複雜

2月10日，Tesla上海超級工廠在上海市政府的鼎力支持下宣布復產，其美國股價盤中一度觸及819.99美元，不少A股Tesla概念股漲停，但Model 3延遲交付，令漲勢收窄報收771.28美元，漲幅為3.1%。倍受矚目的蘋果手機代工廠鴻海則一再推遲復工，折射出在新冠肺炎疫情陰影籠罩下，企業復工之路艱難複雜。

醫學研究表明新型冠狀病毒詭計多端，不僅潛伏期可長達24天，感染人群可出現無徵狀，傳染途徑飛沫傳播、直接接觸傳播，氣溶膠傳播，令人類防不勝防。由於疫情前期應對不當，中國失去了速戰速決的機會。全國各地醫療精銳力量齊聚疫情前沿陣地湖北，局勢膠着，勝利捷報尚未傳來，疫情拐點尚未出現，如今又隨着復工開啟返程潮，令廣東、上海、北京等地防疫局勢受壓，恐有曲折。雖然目前各大公司着手研發疫苗和藥物，倍受期待的瑞德西韋藥物正在臨牀試驗。世界衛生組織表示疫苗有望於18個月內準備就緒，但遠水不解近渴，要做好長期抗疫準備。

中國人太艱難了，在當前疫情形勢下，兵分兩路，一手抓防控，一手抓經濟，完全復工復產談何容易。

抗疫4難關 經濟影響超SARS

《彭博新聞周刊》刊發文章總結了如下幾點難關： 其一，防疫物資缺乏，世界衛生組織表示全球缺乏抗擊疫情的重要防護物資口罩。中國政府號召企業開足馬力生產，財政全盤收儲，令企業無後顧之憂。其二，員工返崗不足，廣東、上海、北京等復工目的地不接受疫情嚴重地區人員、封閉管理、外來人員隔離14天。其三、交通物流運輸不暢。第四、產業鏈配套不足、資金壓力大等。

臨近中國農曆新年爆發的新冠肺炎疫情不僅嚴重威脅中國人民生命安全和身體健康，而且重創內地經濟。除了在線教育、在線辦公、疫情防疫產業等少數產業意外收獲增長之外，零售、交通、娛樂、酒店、零售業、旅遊業等消費行業倍受打擊。中小微企業於疫情中瑟瑟發抖，叫苦連天。肺炎疫情對中國經濟影響較SARS有過之無不及，牛津經濟研究所下調中國第一季經濟增長兩個百分點以上，預計2020年全年經濟增長率為5.4%。

抗擊疫情與維穩經濟孰輕孰重？中國政府期望魚與熊掌可兼得。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]