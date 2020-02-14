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黃智慧：香港電訊息率吸引

【明報專訊】新型冠狀病毒持續擴散，目前市民外出意欲低，或者在家工作的機會增加，料對住宅寬頻和流動通訊服務需求增加。香港電訊（6823）為合訂證券（Stapled Securities），是本港主要電訊服務供應商，業績表現穩定，派息慷慨。集團日前公布2019年度業績，總收益（未計流動通訊產品銷售）297.03億元，按年增1%，EBITDA升2%至128.17億元，股份合訂單位持有人應佔溢利增8%至52.17億元；每個股份合訂單位基本盈利為68.91分。經調整資金流增3%至53.29億元。每個股份合訂單位的末期分派40.37分，全年總分派為70.38分；現價計息率約5.9厘，具一定吸引力。

去年度，電訊服務收入按年升1%至219.53億元，電訊服務EBITDA邊際利潤38%，按年持平。期內，流動通訊業務服務收益，按年上升2%至84.14億元，期末後付的客戶每名客戶平均消費額（ARPU）200元，較2018年12月底的198元增1%。於2019年底，集團的總客戶人數按年增加8%至467.9萬名。

候11.7元以下吸 中線望13元

至於5G服務，公司共有近700兆赫的頻譜，預計可覆蓋機場或室內外場所。集團目標4月推出5G服務，值得留意。走勢上，自1月起股價反覆向上，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛轉熊差距，宜候低11.7元以下吸納，中線上望13元，不跌穿11元續持有。（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部經理

trurywong@kingston.com.hk

[黃智慧 焦點股]

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