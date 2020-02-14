廉價版iPhone 供應鏈料遷台生產

蘋果早段跌1% 美三大指數回落

此外，有「Android之父」之稱的魯賓（Andy Rubin）所創辦的智能手機公司Essential Products，在營運不到5年後將於4月關閉。該公司在2017年完成了一輪3億美元的融資，由騰訊和亞馬遜的Alexa基金參與投資。不過該公司唯一完整產品智能手機「Essential Phone」銷售不佳，評價好壞參半，其後續手機計劃「Project GEM」也被擱置，推出智能家居助理和新操作系統的承諾更從未實現。

「Android之父」智能手機公司關閉

總部位於加州的Essential Products公司表示，將不再為其定價499美元的智能手機，提供軟件更新或客戶支援服務。該公司官網表示，已盡最大努力，盡可能推進GEM項目，遺憾的是沒有明確的途徑，可將其交到客戶手上。Essential之所以在業界具一定名氣，很大程度由於其創始人魯賓於2005年將自己的初創公司Android賣給Google，助Google把Android打造成全球最多智能手機採用的作業系統。魯賓於2014年離開Google。直至2017年有報道稱，他由於與下屬存在「不恰當」關係而離開Google。據稱，醜聞傳出後他難以籌措資金。

（綜合報道）

[國際金融]