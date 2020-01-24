與愛潑斯坦關係密切 巴克萊CEO受查

英國監管機構正調查斯坦利如何向巴克萊描述他與愛潑斯坦的關係，以及巴克萊如何向監管機構描述兩人關係。巴克萊表示，會全力配合監管機構的調查，並指斯坦利自2015年底擔任行政總裁以來，與愛潑斯坦再無聯繫。不過斯坦利承認，曾於2015年乘坐遊艇到訪愛潑斯坦的私人島嶼。

根據斯坦利向巴克萊匯報，與愛潑斯坦的業務關係可追溯至2000年，當時他任職於摩通的私人銀行，而愛潑斯坦是該銀行的客戶。巴克萊表示，已與外部律師進行研判，認為斯坦利對與愛潑斯坦的關係有「充分的透明度」，董事會對他完全信任，並將在今年年度會議一致建議他再次連任。

2019財年業績遜預期

巴克萊周四公布2019財年稅前利潤按年增長25%至43.6億鎊（約441億港元），遜於分析師預期。2019財年淨營業收入微增至197.2億鎊（約1994億港元），同遜預期。不過2019財年有形股本回報率達9%。

（綜合報道）

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