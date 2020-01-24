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Tesla批股集資最多179億 股神拍檔：永不買Tesla股票

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）開市前公布，計劃增發價值20億美元（約156億港元）普通股，股價早段先跌後回升。特斯拉透露，行政總裁馬斯克（Elon Musk）將在這次配股購入多達1000萬美元的股票，特斯拉董事會成員、甲骨文（Oracle）創辦人埃里森（Larry Ellison）也將購入100萬美元的股票。特斯拉表示，發行股票所得將用於強化公司的資產負債表及一般公司用途。若協助特斯拉配股的投資銀行行使超額配售權，公司將集資23億美元（約179億港元）。

Tesla股價昨晚低開後急升，至今早零時倒升2%，報781美元。

股價昨晚低開後急升

「股神」巴菲特老拍檔、巴郡副主席芒格（Charlie Munger）對近期股價大上大落的特斯拉股票大潑冷水，稱自己永遠不會買入，也不會沽空特斯拉。96歲的芒格在出席洛杉磯的出版社每日期刊公司（Daily Journal Corporation）股東大會時，形容馬斯克很「奇特」（peculiar），認為他可能高估了自己，不過他也不是一直錯，特斯拉股價上揚是因為馬斯克可令人認為他可挑戰不可能。值得注意的是，巴菲特和芒格執掌的巴郡，自2008年持有中國電動車公司比亞迪（1211）的股票。

FactSet的數據顯示，在發布特斯拉研究報告的分析師當中，有45%分析師建議賣出或減持特斯拉股票，這比例是特斯拉上市近10年來最高。分析師給出的平均目標價是495.04美元，較特斯拉周三收市價低35%，反映分析師認為其股價已超出合理水平。截至周三，特斯拉股價今年以來累計升83%，超越標普500指數任何成分股。

雖然摩通的分析師也看淡特斯拉的股票，卻大手增持特斯拉的股票。摩通向美國證交會（SEC）提交的最新申報文件顯示，摩通在截至去年12月底擁有253.76萬股特斯拉，較10月底時的357,448股足足高出6倍。彭博社報道，特斯拉正尋求中國監管機構批准，準備在上海廠房生產長續航版Model 3。根據特斯拉向SEC提交的文件顯示，2019年其在中國區的收入達29.79億美元，按年增長近七成。此外，因動力轉向問題，特斯拉正開始召回2016年10月以前生產的Model X電動車。

除了談特斯拉，芒格又談論正應對疫情的中國。長期看好中國經濟的芒格稱，目前最強的公司不是在美國，「中國的企業比美國的強大，且發展速度也更快」。不過他認為中國投資者把投資股市當作賭博非常不智。

芒格：股市當賭博 華投資者不智

對美股近期屢創新高，芒格警告投資經理要「為未來的艱難時期作準備」。他批評部分公司以息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）作為盈利指標，認為這無法準確反映一家公司賺了多少錢，「當你開始談及EBITDA時，就會令人覺得欲蓋彌彰」。

指科技毁報業 巴郡售旗下報紙

芒格發表講話之際，巴郡剛同意以1.4億美元的價格，出售80份日報及周報，當中包括巴郡總部所在的地方報紙《奧馬哈世界先驅報》（Omaha World-Herald）。巴菲特年輕時曾派報掙取零用，對報紙有特殊感情，巴郡每年的股東大會更會舉辦擲報紙比賽。芒格認同巴菲特的觀點，認為「科技的變遷正摧毀美國報業」。他指出，互聯網興起，讀者閱讀習慣改變，導致出版界的廣告收入暴跌，只有少數報紙可以倖免。

（綜合報道）

[國際金融]

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