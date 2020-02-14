疫情打擊 吉利1月銷售減三成 中汽協︰未完全反映疫情影響

明報記者 陳子凌

吉利公布，1月汽車總銷量11.18萬輛，按年跌29%，按月減少14%；其中新能源車銷量4762輛，按年減少47.2%。至於廣汽，其1月銷量為17.63萬輛，按年跌15.94%；產量13.8萬輛，按年跌24.31%。連同日前長汽公布1月銷量按年跌28.2%至8.03萬輛；以及比亞迪的汽車銷量亦按年跌43%至2.52萬輛，4家內地車企1月的汽車銷售都錄得明顯跌幅。

新能源車銷量挫逾五成

全國汽車銷售在1月都遇冷。中汽協昨日公布的全國汽車產銷數據顯示，1月全國汽車銷量194.1萬輛，按年跌18%，為連續第19個月下降，其中新能源車銷量更按年大跌54.4%至4.4萬輛，連續7個月收縮；乘用車及商用車也有不同程度的銷量下滑。產量跌幅亦明顯，1月全國汽車生產178.3萬輛，按年下降24.6%。

全國汽車銷量連跌19月

中汽協指，因春節錯位，1月工作日較去年減少，是1月產銷下降的主要原因，而1月20日之後武漢肺炎疫情才開始爆發，故1月數據未完全反映影響。中汽協指出，年初曾預計內地汽車行業有望於今後幾年逐步恢復，但突如其來的疫情打亂了節奏，短期內汽車產銷將受到巨大衝擊。

中汽協表示，疫情嚴重的湖北地區，年度汽車產量約佔全國8%至9%，較嚴重的廣東及浙江也是汽車工業大省，3個地區零部件配套企業眾多，短期內零部件供應將會制約整個汽車供應鏈的正常運作；此外，疫情將極大程度降低消費者短期內的購車意欲，嚴重影響汽車銷售；同時，疫情擴散全球，已有超過60個國家對中國實施入境管制，將令汽車出口增加困難。而受復工延遲影響，產銷遇冷，出口受阻等衝擊，對汽車及相關配套企業的資金流帶來更大壓力，資金鏈斷裂隱患加大。