A股7連升斷纜 港股終止兩連升

同時，MSCI進行季檢，中國全流通指數新增9家公司，納入新上市的大型A股京滬高鐵、中國人保A股及金山辦公，在岸指數亦同步將金山辦公納入。新興市場指數方面，一併將在美國上市的瑞幸咖啡及人保A股加入。但MSCI中國指數方面，新增6隻股票，但不包括未有納入滬港通的京滬高鐵及金山辦公。新增的6隻股票包括A股上市的人保、上海萊士、聞泰科技，美國上市的瑞幸咖啡、再鼎醫藥及香港上市的滔搏（6110）。滔搏昨日升4.8%。

騰訊升1.3% 再創2年高位

港股昨日終止兩連升，在投資者力壓友邦（1299）及中資金融股下，全日跌93.66點，收報27,730點，主板成交1059億元。投資者轉追科網股，持續強勢的騰訊（0700）昨日再升1.31%，再創2018年中以來高位。宣布加入生產口罩行列的建溢（0638）及威高國際（1173）更大升逾18%及78%。

匯盈資產管理董事總經理謝明光指出，港股短期內若未能衝上28,100點另一熊證重貨區「殺熊」，不排除進一步回吐。夜期跟隨歐美市場早段弱勢，昨晚11時低水139點，低見27,591點。