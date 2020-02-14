經濟

A股7連升斷纜 港股終止兩連升

【明報專訊】內地公布武漢肺炎確診急增，投資者借此作為藉口沽貨，無論上海綜指及深圳成指均終止連升7日的局面。上證綜指昨日跌0.71%，收報2906點；深圳成指跌0.7%至10,864點。滬深300指數及深圳創業板分別跌0.6%及1%。同時，MSCI公布季度檢討，MSCI中國全流通指數及在岸指數，均首度加入上海科創板上市的金山辦公，是首次有科創板公司「入摩」。

同時，MSCI進行季檢，中國全流通指數新增9家公司，納入新上市的大型A股京滬高鐵、中國人保A股及金山辦公，在岸指數亦同步將金山辦公納入。新興市場指數方面，一併將在美國上市的瑞幸咖啡及人保A股加入。但MSCI中國指數方面，新增6隻股票，但不包括未有納入滬港通的京滬高鐵及金山辦公。新增的6隻股票包括A股上市的人保、上海萊士、聞泰科技，美國上市的瑞幸咖啡、再鼎醫藥及香港上市的滔搏（6110）。滔搏昨日升4.8%。

騰訊升1.3% 再創2年高位

港股昨日終止兩連升，在投資者力壓友邦（1299）及中資金融股下，全日跌93.66點，收報27,730點，主板成交1059億元。投資者轉追科網股，持續強勢的騰訊（0700）昨日再升1.31%，再創2018年中以來高位。宣布加入生產口罩行列的建溢（0638）及威高國際（1173）更大升逾18%及78%。

匯盈資產管理董事總經理謝明光指出，港股短期內若未能衝上28,100點另一熊證重貨區「殺熊」，不排除進一步回吐。夜期跟隨歐美市場早段弱勢，昨晚11時低水139點，低見27,591點。

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