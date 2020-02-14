青海省投債權人要求債券提早贖回

彭博引消息指出，有一組債權人要求集團一批明年到期、票面利率6.4厘的3億美元（約23.4億港元）債券提早到期。提出訴求的此部分投資者總計持有佔發債本金25%以上的債券。若訴求獲回應，估計將加劇青海省投所面對的財政壓力。青海省財政廳未有就此回應彭博查詢。

曾擬低價贖債 債權人激烈反彈

青海省投今年1月被證實其離岸美元債違約，當時標普將集團長期發行人信用評級由CCC-下調至D。集團於2月隨即向投資者提議，建議債權人以63%贖回3億美元、2.5億美元的兩批明年到期債券；以59%價贖回3億美元的今年到期債權，但引發激烈反彈。

要求以約五至六折贖回

折價做法已有先例，去年12月國企天津物產違約，成為內地近20年來首宗國企美元債違約案例。其做法更加開先河，提出大幅折價現金償還投資者，最低僅是原票面的三七折。不過部分投資者仍選擇收貨，亦有人選擇舊換新方案。