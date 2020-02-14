電盈去年純利跌24% ViuTV虧損收窄

對廣告前景有保留

去年ViuTV收益增加27%至2.59億元，電盈指出，年內收視上升，帶動廣告收益增加11%。此外，劇集製作、分銷及藝人管理等非廣告收益來源，在年內亦開始有實質貢獻。

收費電視Now TV收益按年減少6%至26.85億元，截至去年底， Now TV的客戶數目為136.1萬人，按年減少1.2%，而每名客戶平均消費額為174元。OTT收益增加18%至10.71億元，截至去年底，每月活躍用戶達到4140萬名，集團表示，由於收益基礎擴大，令OTT業務的虧損在下半年錄得明顯改善，去年EBITDA虧損收窄7%至3.14億元。

企業方案業務收益增3%至42.1億元，主要由於東南亞地區業務擴充後收益有所增長，以及市場對數據中心的需求上升所致，電盈表示，去年擴充菲律賓及馬來西亞團隊，預期計東南亞市場收益貢獻將會增加。

集團透露，位於火炭的新數據中心第一期已經全數租出，預計下半年會完成興建第二期，並稱當本港市場的投資情緒轉好時，協助客戶進行數碼轉型，集團將繼續審慎地在本地市場尋求增長機會，媒體及企業方案業務會積極在東南亞拓展市場。