經濟

金管局准彈性處理按揭年期 「還息不還本」客戶供樓上限可超30年

【明報專訊】因應疫情對經濟的影響，多家銀行近日先後推出按揭貸款可「還息不還本」的安排。金管局昨日與銀行業召開「中小企貸款協調機制會議」，亦破例提到個人按揭貸款措施安排，特別是釐清「還息不還本」。金管局於會上指出，儘管在正常情况下銀行仍須遵守住宅按揭貸款期，不超過30年上限的監管要求，但如果受疫情影響的客戶有特殊需要，亦容許銀行可以根據個別情况，彈性處理貸款年期上限。

明報記者 溫藹紅

據了解， 金管局指引是釐清銀行在按揭「還息不還本」的安排下，如何處理貸款年期。由於有銀行反映一旦客戶供款期已達30年上限，再申請延遲償還本金，便會超出監管規定。因此當局昨日的釐清，是針對上述情况，銀行可以彈性處理。

平均按揭期27年 歷史新高

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，若受疫情影響的按揭客戶選用最長即30年的貸款年期，同時需要申請「還息不還本」，待一年期的計劃完結後，銀行或要求貸款人將貸款期縮短一年，以符合貸款年期上限要求，認為指引推出後，可令銀行有更清晰的指引並作出彈性處理。

匯豐向重災行業僱員提供支援貸款

中原按揭董事總經理王美鳳認為，據金管局最新數字，平均按揭期已連續兩個月維持歷史新高水達，長達327個月（約27年），反映市場有延長供款年期之需求；又指由於銀行會分別設定供款人年齡、物業樓齡和還款期總和上限，一般長達75年，加上需審批供款人的還款能力等條件，相信此舉不會提高信貸風險。

因應武漢肺炎蔓延，多家本地銀行已推出個人按揭貸款「還息不還本」安排（見表）。早前一直只有針對企業客戶措施的匯豐，昨日公布由下周三（19日）至6月底，推出個人按揭包括按保的「還息不還本」，最少已供款6個月且其間還款紀錄良好的客戶，可按個人情况選擇6個月或12個月延期償還按揭本金；同時向受僱員於航空、酒店、餐飲及零售的員工，提供最高3萬元的支援貸款，還款期最長兩年，客戶申請時只需提供最近的受僱證明，最低月入要求5000元。

至於最早推出有關措施的中銀香港（2388）表示，自推出防疫措施以來，已接獲超過3000宗查詢，其中以物業按揭貸款延期還本及「中小企抗疫專項貸款計劃」的查詢較多，該行已收到數百宗申請，並安排特快審批渠道，現時已錄得多宗成功批核個案。

該行又稱，將按照監管機構的最新規定，並根據個別客戶的情况及需要彈性處理貸款年期上限，為客戶提供資金調動的便利。

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