無視Elliott壓力 孫正義無意減持阿里

相信仍有很大增長空間

對於來自Elliott的挑戰，孫正義認為自己是最大的股東，因此是否出售持股是應該由軟銀管理層自己決定。報道引述分析人士稱，軟銀應該出售阿里股份，並投資其他能夠產生更大收益的業務。

激進投資者辛格（Paul Singer）旗下的對冲基金Elliott在本月初斥資25億美元購入約3%的軟銀股份，成為其股東之一，打算推動軟銀作出改革，以提振股價，是次入股令市場再次關注軟銀會否出售所持26%的阿里股份。有分析師表示，孫正義不願減持阿里，意味軟銀未必會聽取Elliott的建議並進行改革。報道同時引用Refinitiv所提供的數據稱，軟銀的加權平均債務成本在眾多日經225指數成分股公司當中是最高的。

軟銀由於要為收購英國晶片設計公司ARM而籌集資金，曾在2016年宣布出售7300萬股阿里美國存託股票（ADS）股份，佔阿里已發行股本的2.8%，交易在去年6月初完成，軟銀因此獲得111億美元收益。