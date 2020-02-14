阿里：疫情影響未明 料下季收入續放緩

上季多賺56% 美市早段跌近2%

以業務分部計，集團期內來自核心商業業務的收入按年升38%至1414.75億元；雲計算業務收入按年升62%至107.21億元；數碼媒體及娛樂業務收入按年升14%至73.96億元；創新科技及其他收入則按年增加40%至18.64億元（見表）。集團去年12月在內地零售市場錄得8.24億移動月活躍用戶（MAU），較上一季度增加3900萬戶。第三季天貓線上實物商品支付GMV按年增24%。期內集團經營利潤為395.6億元，較2018年同期增48%；在非通用會計準則計下經調整EBITDA錄得555.8億元，按年升37%。

集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里在過去一季收益強勁增長，去年「雙十一」亦為商家和合作伙伴打造一個創紀錄的節日。新冠肺炎疫情發生後，他表示集團將協助平台的商家共渡難關。張勇在績後的電話會議進一步提及疫情對集團的挑戰，並指由於春節後不能及時復工，而物流網絡亦尚未恢復，有相當數量的包裹未能及時送遞。張勇同時表示，受累於疫情持續，集團的餐飲到店及外賣服務比去年同期有顯著下降，因為很多餐廳仍未正常運營。不過，他強調疫情亦有為集團帶來機會，例如生活日用品網上訂購和配送量在期內大幅上升，旗下線上辦公應用程式「釘釘」，用戶數亦在家辦公的情况下獲得爆發性增長。

速遞外賣受影響 日用品網購受惠

集團首席財務官武衛則指，雖然目前仍難以量化疫情實際上對集團收益的影響，但初步預計疫情或會使阿里下一季度的收入增長放緩，整體而言對內地數字化進程仍然充滿信心。