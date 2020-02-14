經濟

阿里：疫情影響未明 料下季收入續放緩

【明報專訊】內地電商巨頭阿里巴巴（9988）昨日公布2020財年第三季業績。截至去年12月底止3個月，收入達1614.56億元（人民幣，下同），按年升38%，惟較上一季度的升幅收窄2個百分點。按非通用會計準則計，期內錄得淨利潤為464.93億元，按年增56%，表現勝市場預期。提及近期爆發的武漢肺炎，集團表示，疫情對集團收益的影響目前仍不明朗，但初步預計料下一季度的收入增長將會放緩。阿里美國預託證券（ADR）開市後，股價早段折合每股213.4元，較港收市跌1.7%。

上季多賺56% 美市早段跌近2%

以業務分部計，集團期內來自核心商業業務的收入按年升38%至1414.75億元；雲計算業務收入按年升62%至107.21億元；數碼媒體及娛樂業務收入按年升14%至73.96億元；創新科技及其他收入則按年增加40%至18.64億元（見表）。集團去年12月在內地零售市場錄得8.24億移動月活躍用戶（MAU），較上一季度增加3900萬戶。第三季天貓線上實物商品支付GMV按年增24%。期內集團經營利潤為395.6億元，較2018年同期增48%；在非通用會計準則計下經調整EBITDA錄得555.8億元，按年升37%。

集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里在過去一季收益強勁增長，去年「雙十一」亦為商家和合作伙伴打造一個創紀錄的節日。新冠肺炎疫情發生後，他表示集團將協助平台的商家共渡難關。張勇在績後的電話會議進一步提及疫情對集團的挑戰，並指由於春節後不能及時復工，而物流網絡亦尚未恢復，有相當數量的包裹未能及時送遞。張勇同時表示，受累於疫情持續，集團的餐飲到店及外賣服務比去年同期有顯著下降，因為很多餐廳仍未正常運營。不過，他強調疫情亦有為集團帶來機會，例如生活日用品網上訂購和配送量在期內大幅上升，旗下線上辦公應用程式「釘釘」，用戶數亦在家辦公的情况下獲得爆發性增長。

速遞外賣受影響 日用品網購受惠

集團首席財務官武衛則指，雖然目前仍難以量化疫情實際上對集團收益的影響，但初步預計疫情或會使阿里下一季度的收入增長放緩，整體而言對內地數字化進程仍然充滿信心。

相關字詞﹕武漢肺炎 新冠肺炎 電商 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

莎莎裁數十人 海皇粥店減薪兩成 屢現減薪裁員 零售餐飲業重災
莎莎裁數十人 海皇粥店減薪兩成 屢現減薪裁員 零售餐飲業重災
海皇：非逼減薪 惟無共識或解約
海皇：非逼減薪 惟無共識或解約
花絮：郭少明未回應裁員 靠邱安儀解圍
花絮：郭少明未回應裁員 靠邱安儀解圍
無視Elliott壓力 孫正義無意減持阿里
無視Elliott壓力 孫正義無意減持阿里
金管局准彈性處理按揭年期 「還息不還本」客戶供樓上限可超30年
金管局准彈性處理按揭年期 「還息不還本」客戶供樓上限可超30年
電盈去年純利跌24% ViuTV虧損收窄
電盈去年純利跌24% ViuTV虧損收窄
青海省投債權人要求債券提早贖回
青海省投債權人要求債券提早贖回
標普予九巴A級信貸評級 展望穩定
標普予九巴A級信貸評級 展望穩定
A股7連升斷纜 港股終止兩連升
A股7連升斷纜 港股終止兩連升
中芯第四季賺6億 按年升兩倍
中芯第四季賺6億 按年升兩倍
鼠年首新股澳達 暗盤逆市飈三成
鼠年首新股澳達 暗盤逆市飈三成
疫情打擊 吉利1月銷售減三成 中汽協︰未完全反映疫情影響
疫情打擊 吉利1月銷售減三成 中汽協︰未完全反映疫情影響
網龍折讓一成抽水7.8億 失守配股價
網龍折讓一成抽水7.8億 失守配股價
美高梅中國上季收益增 符預期
美高梅中國上季收益增 符預期
星展香港去年純利創新高
星展香港去年純利創新高
Tesla批股集資最多179億 股神拍檔：永不買Tesla股票
Tesla批股集資最多179億 股神拍檔：永不買Tesla股票
與愛潑斯坦關係密切 巴克萊CEO受查
與愛潑斯坦關係密切 巴克萊CEO受查
廉價版iPhone 供應鏈料遷台生產
廉價版iPhone 供應鏈料遷台生產
張兆聰：穩增長增需求 建倉中國建材
張兆聰：穩增長增需求 建倉中國建材
黃智慧：香港電訊息率吸引
黃智慧：香港電訊息率吸引
力伍：抗疫與經濟 不可兼得
力伍：抗疫與經濟 不可兼得
技術取勝：統一企業8.4元具承接
技術取勝：統一企業8.4元具承接
盧駿匡：恒指見頂須看三件事
盧駿匡：恒指見頂須看三件事
劉思明：物管股吼碧桂園服務雅生活
劉思明：物管股吼碧桂園服務雅生活
周顯：炒股不炒樓難長久
周顯：炒股不炒樓難長久
譚新強：武漢應馬上進行 大規模COVID-19隨機測試
譚新強：武漢應馬上進行 大規模COVID-19隨機測試
湯文亮：派錢無助防疫
湯文亮：派錢無助防疫
房屋研究網站Domain：堪培拉布里斯班樓價跑贏全澳
房屋研究網站Domain：堪培拉布里斯班樓價跑贏全澳
上月BSD稅收新低 較高峰跌九成 DSD同破底 未反映疫情影響投資者入市
上月BSD稅收新低 較高峰跌九成 DSD同破底 未反映疫情影響投資者入市
永倫不足800萬沽海怡2房
永倫不足800萬沽海怡2房
凱帆軒2房月租1.6萬 兩年新低
凱帆軒2房月租1.6萬 兩年新低
海傲灣環海‧東岸推11伙招租
海傲灣環海‧東岸推11伙招租
翠華創辦人發迹舖 傳9000萬易手
翠華創辦人發迹舖 傳9000萬易手
天鑄車位638萬元沽 全港新紀錄
天鑄車位638萬元沽 全港新紀錄