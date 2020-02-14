海皇：非逼減薪 惟無共識或解約

李英立解釋，由於之前的社會運動及最新武漢肺炎疫情，對公司經營造成嚴峻挑戰，公司一直無意裁員，也不希望因裁員導致分店人手不足，甚至要關閉部分門店，因此才向員工提出八折支薪的要求，並給予時間員工考慮，如有不明白亦歡迎員工向公司提出詢問。

2月起「八折出糧」至另行通知

李英立又指，減薪安排並不限於員工，包括他及全部管理層亦會減薪兩成，後勤同事會放無薪假，經理級為6天，普通員工為3天。至於減薪措施之所以不設期限，是因為疫情發展不明，無法預計影響變化，但強調一旦市况好轉便會調整甚至取消減薪措施。

目前海皇粥店有15間分店，約300名員工，對於會有多少員工接受安排，李英立表示目前無法預計，會耐心向員工解釋，希望全體員工都能同意，留住每一個人。

不過，李英立亦稱，如有員工最終不同意安排，則會因公司與員工無法在薪酬上達成共識，而可能會按勞工法例與員工解除僱傭合約。

行政總裁：倘市况好轉便調整

根據網上流傳內部信截圖所見，是海皇粥店給員工的一份「八折支薪同意書」，內容稱為維持分店營運，由2月1日起，所有分店員工以八折支薪，直至另行通知為止；同意書最後一段表明，願意接受八折支薪的員工須填表格簽署作實，並於本月18日前交回人事部，截止日期過後仍未簽名者，則會視作不接受安排，公司會按既定程序辦理離職手續。

（武漢肺炎）