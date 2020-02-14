經濟

莎莎裁數十人 海皇粥店減薪兩成 屢現減薪裁員 零售餐飲業重災

【明報專訊】武漢肺炎爆發，或成壓垮香港零售及飲食業的最後一根稻草。莎莎（0178）周一宣布在港澳暫時關閉21間分店後，昨有本地傳媒引述消息指後勤部門將會裁減一半員工，莎莎回應本報查詢指出，將裁減不多於3%在港整體員工，相當於約75人；同時3至5月高級管理層將減薪約40%，基層員工則減薪10%至15%，料短期內可節省30%成本。同在昨日，連鎖食肆海皇粥店則發信要求員工同意減薪兩成，否則可能終止僱傭合約（見另稿）。

明報記者 蕭嘉聰、陳子凌

昨天有報道指出，莎莎約有300至400名員工的後勤部門裁員人數達五至六成，日前已先向企業傳訊部和法律部開刀，香港莎莎網（sasa.com）亦裁減三分之二員工。除此之外，莎莎後勤員工須減薪兩至六成，經理級放兩天無薪假，管理層以上級減薪最多六成和兩天無薪假，為期3個月，前線員工則放12天至18天無薪假，大為影響福利。

報道：企業傳訊法律部最先開刀

本報就事件向莎莎查詢，集團表示與香港零售業同業一樣，正受不利市場環境影響，採取各項措施以全方位節省開支。現時已因應業務需求，調整各部門及前線人手部署。前線員工在2至4月會採用分更制形式，減少值班員工數目。集團亦檢討整體員工編制，精簡架構時員工流失佔香港整體前線及後勤員工不多於3%。莎莎透露現時在港約有2500名員工，即裁減不多於75人。

此外，集團高級管理層在3至5月將減薪約40%，其餘基層員工減幅10%至15%，加上較早前全體執董由2月起3個月減薪75%，料一系列精簡架構措施，短期內可節省成本約30%。集團又指，會繼續與業主商討減租事宜，管理層希望員工及各界人士明白莎莎及零售業現時面對難關，上下一心，抱持正面及樂觀的態度，攜手共渡時艱。

精簡架構措施 短期省成本約30%

事實上，莎莎近年生意增長明顯減慢，為改善業績已退出虧損多年的台灣、新加坡市場，去年多個因素夾擊香港業務，截至9月底的中期業績由盈轉虧，更需關閉25間分店應對。今年新春爆發武漢肺炎更是「百上加斤」，莎莎港澳在新春一周的零售銷售較去年急挫76.9%，同店銷售亦下跌75.5%，是公布數據以來最差的一年。

香港化妝品同業協會監事長何紹忠認為，如果公司以無薪假應對零售寒冬，代表在疫情過去員工就可復工，對他們而言是一種「選擇」，因為一旦裁員就再沒有選擇。他續指，行業有公司生意額大跌七成，正努力向政府爭取更多措施，例如由強積金、差餉等方面著手節省成本。

至於租金成本方面，何紹忠透露業主近日已迅速減租，反映疫情較社會運動更影響行業，希望可維持大幅度減租至疫情結束，令行業盡快復蘇。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕零售寒冬 何紹忠 化妝品 莎莎 零售市道 香港零售 社會運動 武漢肺炎

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