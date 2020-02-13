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中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢

【明報專訊】至於本港另一代理大行、中原工商舖董事總經理潘志明昨日接受訪問時透露，該行去年佣金收入達5.3億元，盈利率約為佣金收入的十分之一；與去年平均每月佣金收入4400多萬元比較，上月（今年1月）佣金下跌三分之一至約2700萬元，他解釋，主要原因是去年及今年農曆新年在不同月份的季節因素，而且新冠疫情亦帶來不利影響，期內全港工商舖買賣成交宗數僅153宗，成交額27.36億元，均屬歷年低位。

一宗特大成交可賺數百萬元佣金

潘志明表示，中原工商舖目前有610多名前線營業代表及105名後勤員工，每月員工薪酬開支不多於500萬元，而集團現時有逾20間分行，每月租金開支亦達400多萬元，加上行政成本，每月定額開支逾1000萬元； 而上月佣金收入約2700萬元，公司與員工各分一半，故集團上月估計仍然略有微利，惟有待核實後公布。

即使本月以來面對新冠疫情升溫的衝擊，潘志明表示，暫時本月僅過不足一半，現階段希望將全月虧損減至最低，「工商舖市場的一大特色，是交易金額可以很大，若我們能促成一宗數億元的買賣，便可以賺取數百萬元的佣金」。

羅珠雄宏安工廈單位 佣金高達9%

此外，中原工商舖亦積極爭取個別項目的獨家代理，例如近日便協助宏安地產(1243)及資深投資者羅珠雄出售荃灣安泰國際中心5個工廈單位，面積由1400方呎起，呎價僅3000多元，較去年市場估計的意向呎價5000至5500元回落逾兩成，兩日內獲買家悉數承接，潘志明分析，「最重要是業主願意大幅減價，價格合理的話，市場總會有買家」。

他透露，該行在這些交易可取得成交價7%至9%作為佣金，即每宗交易佣金達數十萬元，頗為吸引，現已取得新一批的5個單位發售。

施永青無為而治 未提節流

潘志明總結，他的老闆、中原集團主席施永青的經營哲學是「無為而治」，是次亦沒有就疫情向他提出任何節流指示，由管理層自行決定如何「疫市」求存；他則認為，淡市中開源比節流更重要，無意向員工推出無薪假安排，因為此舉無法解決公司的生存問題，但希望員工比日常更努力爭取生意。

[名人樓市論壇]

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