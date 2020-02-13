經濟
名人樓市論壇

香港地產

美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇

【明報專訊】截至昨日已有近50名港人確診感染新型冠狀病毒肺炎，在疫情陰霾下市民減少外出消費，零售銷售收縮，工商舖近日買賣及租賃宗數亦大減，惟市場往往危中有機，美聯工商舖（0459）行政總裁黃漢成在專訪中表示，集團早於去年下半年已因應反修例運動打擊市道，縮減員工薪酬、分行租金及廣告開支等主要經營成本一成至一成半，加上近月亦取得市區重建局的地盤招標項目，以及他看好在疫情過後市况將於下半年復蘇，因此暫時無意裁員或強制要求員工放無薪假期，現階段重視開源多於節流。

不少人將本港是次疫情與2003年SARS的市况比較，黃漢成在十七年前亦曾帶領美聯工商舖面對SARS的挑戰，他昨日接受電話訪問表示，現時工商舖買賣及租賃市况明顯較當年淡靜，為物業代理帶來更大考驗，「SARS時市場工商舖成交量真的不少，我們代理亦從中受惠，因為當時SARS是完全不明來歷的病毒，市民十分恐慌，部分業主亦願意大幅劈價，例如將市值1000萬元物業劈價到700萬至800萬元求售，並成功吸引投資者接貨；今次不同，不少市場參與者均有SARS經驗，憧憬新冠病毒肺炎疫情在未來幾個月結束後，市况便會迅速反彈，因此業主不願意大幅減價，例如市值1000萬元物業只願減價至900萬元，與買家要求的700萬元有明顯差距，結果我們代理亦無法促成交易、賺取佣金」。

SARS經歷令業主不願劈價

「另外，在SARS時不少工商舖物業業主均敘做七成至八成按揭，在疫市中防守力較弱；但過去10多年金管局已收緊按揭，目前很多工商舖物業業主的按揭成數只有三至四成，持貨能力較佳，不急於劈價求售。

綜合來說，SARS對業主是壞事，但對經紀卻不是壞事；是次疫情對業主而言是好是壞難以一概而論，但對經紀來說肯定是壞事」。

雖然目前面對疫市帶來的衝擊，不過，黃漢成指出，集團早於去年下半年已因應本港社會運動令市况轉弱，將員工薪酬、分行租金及廣告開支等三大日常開支按年減少一成至一成半，「在去年中反修例運動開始後，我們已預期市況並不明朗，因此推出一系列節流措施，包括加強對前線營業代表的審核要求，例如若他們一年內未能為公司帶來任何生意，我們便可能會勸退，而後勤員工的數目亦相應減少，故此由去年中至今年初，集團已有近120名職員自然流失；第二，我們亦要求業主減租，部分業主願意共渡時艱減租或給予短期租金優惠；第三，我們亦盡量節省廣告開支，重點轉為投放網上或社交媒體廣告」。

員工減至600多人 無意再削

經過逾半年自然流失後，美聯工商舖現時員工已減少至600多人，當中包括500多名前線營業代表及數十名後勤員工，黃漢成強調，目前的員工規模適當，無意進一步減省人手，「我們預期是次疫情只是短時間的狀况，一段時間後、即今年上半年便有機會消退，跟着市民便會從家裏走出來消費，所以我們對今年下半年的市况仍然審慎樂觀，不希望員工規模與競爭對手差距太大，因為我們不止要與市場競爭，也要與競爭對手『拗手瓜』；我們現時若在低潮時減省人手，便可能在下半年不夠人手，擔心因此錯失市場機會」。

取市建局合同 闢新戰線

除了早着先機在去年下半年開始節流外，黃漢成透露，集團期內亦積極開源，例如近日便取得市區重建局位於北角及油塘兩個地盤的獨家代理招標合約，每個項目價值均以億元計，「我們也是透過招標贏得這份合約的，估計市建局考慮我們公司的背景、往績及出價，故我們兩份標書均成功中標；我們是次與市建局的合作，希望可以開闢一條新戰線，認識更多客戶，並且提高公司的定位及形象」。

另外，黃漢成強調，美聯工商舖的母公司美聯集團(1200)具備規模及實力，故此集團500多名前線營業代表在去年下半年的工商舖買賣及租賃低潮中，亦有機會嘗試不同工作，例如銷售住宅新盤，「去年本港一手住宅市場很旺，我們亦經手銷售不少新盤，將工商舖的客戶帶去住宅亦可賺取一定收益」。

黃漢成續說，集團的前線營業代表近月除了銷售住宅外，亦可與母公司其它部門合作，參與大灣區及海外樓盤在港的銷售；而且他們若轉介客戶至系內按揭轉介公司或財務公司作轉按或加按，或介紹客戶至系內的美聯金融集團作強積金、保險或基金投資，同樣可以賺取佣金，「我們美聯便是規模大、瓣數多，前線營業代表可銷售的產品包羅萬有」。

暫僅數名員工自願放無薪假

另外，美聯集團本周宣布，由即日起至2月底，前線營業代表可按需要，申請自願無薪假期，美聯工商舖也有此安排；黃漢成強調，是次乃由員工因應自身需要決定是否申請放無薪假期，暫時個案亦低於10宗，並非集團減省成本的安排，故此無薪假期亦不設最低配額。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

上 / 下一篇新聞

海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
新地商場加入減租行列
新地商場加入減租行列
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
標普警告或降機管局評級
標普警告或降機管局評級
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
A股連升7日 收復新年後跌幅
A股連升7日 收復新年後跌幅
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
中壽擬重組 集團整體上市
中壽擬重組 集團整體上市
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
美股再新高 道指早段漲260點
美股再新高 道指早段漲260點
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
湯文亮：買樓不用對人言
湯文亮：買樓不用對人言
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
待批樓花低見5331伙 近6年新低
待批樓花低見5331伙 近6年新低
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢