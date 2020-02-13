美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇

不少人將本港是次疫情與2003年SARS的市况比較，黃漢成在十七年前亦曾帶領美聯工商舖面對SARS的挑戰，他昨日接受電話訪問表示，現時工商舖買賣及租賃市况明顯較當年淡靜，為物業代理帶來更大考驗，「SARS時市場工商舖成交量真的不少，我們代理亦從中受惠，因為當時SARS是完全不明來歷的病毒，市民十分恐慌，部分業主亦願意大幅劈價，例如將市值1000萬元物業劈價到700萬至800萬元求售，並成功吸引投資者接貨；今次不同，不少市場參與者均有SARS經驗，憧憬新冠病毒肺炎疫情在未來幾個月結束後，市况便會迅速反彈，因此業主不願意大幅減價，例如市值1000萬元物業只願減價至900萬元，與買家要求的700萬元有明顯差距，結果我們代理亦無法促成交易、賺取佣金」。

SARS經歷令業主不願劈價

「另外，在SARS時不少工商舖物業業主均敘做七成至八成按揭，在疫市中防守力較弱；但過去10多年金管局已收緊按揭，目前很多工商舖物業業主的按揭成數只有三至四成，持貨能力較佳，不急於劈價求售。

綜合來說，SARS對業主是壞事，但對經紀卻不是壞事；是次疫情對業主而言是好是壞難以一概而論，但對經紀來說肯定是壞事」。

雖然目前面對疫市帶來的衝擊，不過，黃漢成指出，集團早於去年下半年已因應本港社會運動令市况轉弱，將員工薪酬、分行租金及廣告開支等三大日常開支按年減少一成至一成半，「在去年中反修例運動開始後，我們已預期市況並不明朗，因此推出一系列節流措施，包括加強對前線營業代表的審核要求，例如若他們一年內未能為公司帶來任何生意，我們便可能會勸退，而後勤員工的數目亦相應減少，故此由去年中至今年初，集團已有近120名職員自然流失；第二，我們亦要求業主減租，部分業主願意共渡時艱減租或給予短期租金優惠；第三，我們亦盡量節省廣告開支，重點轉為投放網上或社交媒體廣告」。

員工減至600多人 無意再削

經過逾半年自然流失後，美聯工商舖現時員工已減少至600多人，當中包括500多名前線營業代表及數十名後勤員工，黃漢成強調，目前的員工規模適當，無意進一步減省人手，「我們預期是次疫情只是短時間的狀况，一段時間後、即今年上半年便有機會消退，跟着市民便會從家裏走出來消費，所以我們對今年下半年的市况仍然審慎樂觀，不希望員工規模與競爭對手差距太大，因為我們不止要與市場競爭，也要與競爭對手『拗手瓜』；我們現時若在低潮時減省人手，便可能在下半年不夠人手，擔心因此錯失市場機會」。

取市建局合同 闢新戰線

除了早着先機在去年下半年開始節流外，黃漢成透露，集團期內亦積極開源，例如近日便取得市區重建局位於北角及油塘兩個地盤的獨家代理招標合約，每個項目價值均以億元計，「我們也是透過招標贏得這份合約的，估計市建局考慮我們公司的背景、往績及出價，故我們兩份標書均成功中標；我們是次與市建局的合作，希望可以開闢一條新戰線，認識更多客戶，並且提高公司的定位及形象」。

另外，黃漢成強調，美聯工商舖的母公司美聯集團(1200)具備規模及實力，故此集團500多名前線營業代表在去年下半年的工商舖買賣及租賃低潮中，亦有機會嘗試不同工作，例如銷售住宅新盤，「去年本港一手住宅市場很旺，我們亦經手銷售不少新盤，將工商舖的客戶帶去住宅亦可賺取一定收益」。

黃漢成續說，集團的前線營業代表近月除了銷售住宅外，亦可與母公司其它部門合作，參與大灣區及海外樓盤在港的銷售；而且他們若轉介客戶至系內按揭轉介公司或財務公司作轉按或加按，或介紹客戶至系內的美聯金融集團作強積金、保險或基金投資，同樣可以賺取佣金，「我們美聯便是規模大、瓣數多，前線營業代表可銷售的產品包羅萬有」。

暫僅數名員工自願放無薪假

另外，美聯集團本周宣布，由即日起至2月底，前線營業代表可按需要，申請自願無薪假期，美聯工商舖也有此安排；黃漢成強調，是次乃由員工因應自身需要決定是否申請放無薪假期，暫時個案亦低於10宗，並非集團減省成本的安排，故此無薪假期亦不設最低配額。

明報記者 葉創成

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