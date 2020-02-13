經濟

香港地產

凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬

【明報專訊】疫市下市場由減價成交主導，尖沙嘴凱譽更驚現逾十按的銀主盤蝕讓易手。市場消息稱，凱譽中層H室，實用445方呎，近日以約千萬元易手，實呎約22,472元，較原業主2015年11月1043萬元購入價低約4%。資料顯示，原業主購入單位後，先向恒生銀行承造首次按揭，至2016年2月起陸續將單位向多家財務公司加按，前後共將單位十按，其中去年4月，曾加按600萬元，最後為去年11月加按50萬元。

另六按去年10月後陸續中止註冊

除此10次按揭外，業主另於去年10月份曾6次向不同財務公司承造2萬至30萬元不等的加按，但其後均被中止註冊。代理指出，單位無放租紀錄，原業主去年11月首度將單位以1250萬元放售，一個月後減至1150萬元，至數日前通知代理，上述單位已淪為銀主盤。

THE AUSTIN實呎2萬 1年新低

同時西鐵柯士甸站THE AUSTIN 有2房呎價見屋苑近一年新低。中原分行經理胡鴻洲表示，THE AUSTIN 5A座低層E室，實用面積688方呎，屬2房套間隔，原業主於上月開價1680萬元放盤，經議價後，將售價下調280萬元或17%，並以1400萬元成交，實呎20,349元，為屋苑二手市場近一年新低。該單位現時成交價較銀行估值低1.9%至22%。原業主2013年1107萬元一手買入，帳賺293萬元或26%。

藍灣確診後首錄成交 2房售846萬

此外，小西灣藍灣半島自出現武漢肺炎確診個案後，錄得屋苑本月首宗成交。中原分行經理冼子明表示，屋苑2座高層F室，實用面積455方呎，2房間隔，最新以846萬元成交，實呎18,593元，造價較上月同類低2%。原業主2008年12月306萬元買入，帳面賺540萬元或1.7倍。另市傳貝沙灣4期1座中層A室連車位，近日以「賣殼」形式約3900萬元易手，面積1354方呎，實呎28,804元，貼近市價水平。

上 / 下一篇新聞

海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
新地商場加入減租行列
新地商場加入減租行列
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
標普警告或降機管局評級
標普警告或降機管局評級
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
A股連升7日 收復新年後跌幅
A股連升7日 收復新年後跌幅
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
中壽擬重組 集團整體上市
中壽擬重組 集團整體上市
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
美股再新高 道指早段漲260點
美股再新高 道指早段漲260點
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
湯文亮：買樓不用對人言
湯文亮：買樓不用對人言
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
待批樓花低見5331伙 近6年新低
待批樓花低見5331伙 近6年新低
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢