凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬

另六按去年10月後陸續中止註冊

除此10次按揭外，業主另於去年10月份曾6次向不同財務公司承造2萬至30萬元不等的加按，但其後均被中止註冊。代理指出，單位無放租紀錄，原業主去年11月首度將單位以1250萬元放售，一個月後減至1150萬元，至數日前通知代理，上述單位已淪為銀主盤。

THE AUSTIN實呎2萬 1年新低

同時西鐵柯士甸站THE AUSTIN 有2房呎價見屋苑近一年新低。中原分行經理胡鴻洲表示，THE AUSTIN 5A座低層E室，實用面積688方呎，屬2房套間隔，原業主於上月開價1680萬元放盤，經議價後，將售價下調280萬元或17%，並以1400萬元成交，實呎20,349元，為屋苑二手市場近一年新低。該單位現時成交價較銀行估值低1.9%至22%。原業主2013年1107萬元一手買入，帳賺293萬元或26%。

藍灣確診後首錄成交 2房售846萬

此外，小西灣藍灣半島自出現武漢肺炎確診個案後，錄得屋苑本月首宗成交。中原分行經理冼子明表示，屋苑2座高層F室，實用面積455方呎，2房間隔，最新以846萬元成交，實呎18,593元，造價較上月同類低2%。原業主2008年12月306萬元買入，帳面賺540萬元或1.7倍。另市傳貝沙灣4期1座中層A室連車位，近日以「賣殼」形式約3900萬元易手，面積1354方呎，實呎28,804元，貼近市價水平。